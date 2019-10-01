Мэр Краснодара сыграл в футбол с жителями Фестивального микрорайона

Краснодарский край

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В Краснодаре 30 сентября состоялся очередной футбольный матч между представителями администрации города и местными жителями

В начале сентября власти Краснодара анонсировали осеннюю серию матчей по мини-футболу с жителями города. В первой игре, которая прошла 16 сентября, команда мэра города Евгения Первышова встретилась со сборной строительной компании ЮСИ. Вторая встреча состоялась 23 сентября — власти Краснодара сыграли со сборной студентов из Сирии.

Третья встреча прошла в манеже Академии ФК «Краснодар» на улице Лузана. В составе сборной администрации выступили заместитель главы города Владислав Ставицкий, глава Прикубанского округа Александр Журавлев, заместитель начальника отдела управления муниципального контроля Станислав Прасол. В матче с жителями Фестивального микрорайона команда главы города проиграла со счетом 5:6, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

«Сегодня мы уступили более сильному сопернику. Конечно, здорово, что во всех районах есть свои команды, которые поддерживают интерес к любительскому спорту, и ставят нам задачи по укреплению городской спортивной базы. И мы это будем делать для успешного развития нашего города», — сказал Первышов.

Он добавил, что мэрия получила достаточно много заявок на игру и постарается встретиться со всеми — сыграть на поле и пообщаться в неформальной обстановке.

Чтобы пригласить команду главы Краснодара на матч, нужно обратиться к помощнику мэра Владимиру Вербицкому в фейсбуке.

Евгений Первышов Краснодар Футбол

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