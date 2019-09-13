Власти Краснодара сыграют в футбол с жителями города

Краснодарский край

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В Краснодаре пройдет осенняя серия футбольных матчей между властями и жителями города

Об этом рассказал мэр краевой столицы Евгений Первышов во время встречи на отремонтированной спортплощадке на улице Красной. Первый матч пройдет с командой ветеранов спорта «Динамо», сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

«Позади — жаркое во всех смыслах лето, решали много задач по строительству социальных объектов. Новые школы, детсады, спортплощадки. Сейчас достаточно мягкая осень, погода стала комфортнее, и мы с удовольствием возобновим футбольные матчи с жителями. В прошлом году отлично сыграли — вместе с краснодарцами убедились, что такой формат действительно интересен. Открытый диалог и игра, которая объединяет, снимают формальности и ограничения, мы прямо и открыто общаемся, обсуждаем задачи развития Краснодара», — рассказал Первышов.

Для того, чтобы сыграть с властями Краснодара, нужно собрать свою команду и пригласить на площадку сборную главы города. Игры проходят после рабочего дня или в выходные на любом поле. Пригласить команду мэрии можно на странице помощника Первышова Владимира Вербицкого в фейсбуке.

Владимир Вербицкий Евгений Первышов Краснодар Футбол

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