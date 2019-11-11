СМИ: бывшая жена Цеповяза вышла из комы. У нее проблемы с памятью

Женщина впала в кому 5 ноября. Это случилось незадолго до заседания суда, на котором она должна была предстать обвиняемой по делу о вымогательстве 70 млн рублей. Из-за состояния здоровья Стришней суд перенесли на 14 ноября.

В доме Стришней нашли записку, в которой говорилось: «За четыре месяца давления не могу больше жить… Постоянное давление. Ни я, ни брат ни в чем не виноваты». В записке указаны фамилии трех директоров одного из крупных концернов, при этом не уточняется, как эти люди оказывают давление. По данным СМИ, женщина приняла слишком большую дозу сильнодействующих лекарств. Ее адвокат Мурад Мусаев, рассказал что его подзащитная уже несколько лет наблюдается у онколога.

11 ноября Стришняя вышла из комы, сообщил изданию «360» Мусаев.

«Она вышла из комы. Находится пока в реанимации, но дышит сама и адекватная, слава богу. У нее есть проблемы с памятью, но она понимает, что происходит», — сказал адвокат.

Сейчас женщина находится в Кущевской районной больнице и пока неизвестно, сколько еще она там пробудет. Медики сообщили адвокату, что его подзащитной необходимо интенсивное лечение.