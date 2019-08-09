«Краснодар» отказался продавать Магомеда-Шапи Сулейманова итальянскому «Удинезе»
ФК «Краснодар» отказал итальянскому футбольному клубу «Удинезе» в трансфере Магомеда-Шапи Сулейманова
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По данным «Чемпионата», ФК «Удинезе» из города Удине на северо-востоке Италии делал запрос в «Краснодар» по переходу нападающего Магомеда-Шапи Сулейманова. Однако черно-зеленые отказали итальянскому клубу.
Магомед-Шапи Сулейманов — 19-летний нападающий ФК «Краснодар» и воспитанник клуба.В июле 2017 года дебютировал в российской Премьер-лиге в матче против «Рубина», выйдя на замену на 90-й минуте. Он стал самым молодым воспитанником академии «быков», сыгравшим в составе клуба в официальном матче.
«Удинезе» — итальянский футбольный клуб, основанный в 1896 году. Является старейшим после «Дженоа» клубом Италии.
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