«Краснодар» обыграл «Трабзонспор» в матче Лиги Европы

В последнем домашнем матче группового этапа Лиги Европы «Краснодар» 28 ноября попытается взять реванш у «Базеля», который нанес «быкам» самое крупное поражение в их еврокубковой истории. В заключительном туре 12 декабря команда Мурада Мусаева сыграет в гостях у испанского «Хетафе».

Победу в 4-м туре группового этапа евротурнира одержали хозяева поля. Счет на 27-й минуте открыл полузащитник черно-зеленых Мануэл Фернандеш, а на 35-й минуте он оформил дубль, пяткой протолкнул мяч в ворота гостей. В компенсированное время Иван Игнатьев довел счет до разгромного, однако турки тут же отыграли один мяч. Итог матча — 3:1.

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