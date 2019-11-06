Долуда рассказал, когда покинет Кубанское казачье войско, и чем займется Всероссийское казачье общество

Краснодарский край, Вся Россия

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Возглавивший Всероссийское казачье общество атаман, вице-губернатор Кубани Николай Долуда рассказал о задачах объединения

Всероссийское казачье общество было создано год назад — в ноябре 2018 года. Численность организации составляет около 200 тыс. человек. Структура должна была заработать весной 2019 года, после назначения главного атамана страны.

Указ о назначении Долуды атаманом Всероссийского казачьего общества президент Владимир Путин подписал 4 ноября.

На пресс-конференции 6 ноября Долуда рассказал, что общество начнет свою работу с 1 декабря 2019 года в Москве. При этом согласно уставу организации, он имеет право возглавлять Кубанское казачье войско до трех месяцев с даты его назначения атаманом ВсКО.

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Вице-губернатор также рассказал об организации работы казачьего общества на этапе становления, о его структуре, задачах и перспективах.

«Возникла реальная потребность в объединении казачества как мощного патриотического ресурса страны, чтобы полностью его раскрыть и использовать во благо Родины», — подчеркнул Долуда.

Основными направлениями деятельности ВсКО станут организация и координация деятельности войсковых казачьих обществ в России и за ее пределами. По его словам, сейчас в стране насчитывается более 300 общественных объединений казаков.

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Также в числе задач участие в разработке и реализации госполитики, программ и проектов в отношении казачества. Взаимодействие с органами власти по вопросам консолидации усилий российского казачества в сфере несения госслужбы, развития культуры, непрерывной системы казачьего образования, сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Напомним, сейчас задачи по развитию казачества обозначены более чем в 20 федеральных законах и 84 президентских указах

Николай Долуда — атаман Кубанского казачьего войска с 2007 года. На этот пост его выдвинул экс-губернатор Кубани Александр Ткачев, до этого Долуда не имел к казакам никакого отношения, а в казачью сотню вступил за месяц до избрания. 

Казачество Кубанское казачье войско Николай Долуда

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