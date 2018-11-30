Всероссийское казачье войско начнет работу 1 апреля 2019 года

Вице-губернатор Краснодарского края, атаман Кубанского казачьего войска Николай Долуда 30 ноября рассказал о создании новой структуры

Долуда сообщил, что главными направлениями деятельности центрального штаба станут государственная служба казачества, система казачьего образования, культуры и молодежной политики, экономическое развитие казачьих обществ, взаимодействие со СМИ, налаживание контактов с общественными казачьими организациями и казаками за границей.

Основными органами Всероссийского казачьего войска станет Большой круг, Совет атаманов и правление, которые будет утверждать главный атаман России. Его назначит президент страны Владимир Путин. Долуда отметил, что это случится не раньше весны 2019 года.

«Очень важно, чтобы в нем были специалисты своего дела, представляющие казачество из всех реестровых войск. Далее работа будет сфокусирована на том, чтобы вывести войско на высокий уровень в плане несения государственной службы, системы патриотического воспитания и казачьего образования, экономики», — сказал Долуда.

Войско начнет работу 1 апреля 2019 года и в первую очередь займется вопросом комплектования профессионального коллектива штаба.

В составе Всероссийского казачьего войска будут совещательные органы: совет стариков, казачий суд, контрольно-ревизионное управление, совет по взаимодействию с религиозными организациями.

Сейчас задачи по развитию казачества обозначены более чем в 20 федеральных законах и 84 президентских указах, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писали Юга.ру, 27 ноября в Москве состоялся Большой казачий круг, на котором казаки объединились во Всероссийское казачье общество. Численность организации составляет около 200 тыс. человек.

Новая структура обеспечит исполнение обязательств по несению государственной службы, а также будет содействовать повышению роли российского казачества в воспитании подрастающего поколения в духе патриотизма, сохранять культурно-исторические традиции и укреплять связи с объединениями казаков за рубежом.