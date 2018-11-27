Казаки создали Всероссийское войско

В Москве 27 ноября более 500 казаков объединились во Всероссийское казачье общество

Более 500 человек из 11 реестровых войсковых казачьих обществ, казаки Крыма и Севастополя, представители Союза казачьей молодежи и Русской православной церкви на учредительном круге в храме Христа Спасителя создали Всероссийское казачье общество.

Новая структура будет обеспечивать исполнение обязательств по несению государственной службы, содействовать повышению роли российского казачества в воспитании подрастающего поколения в духе патриотизма, сохранять культурно-исторические традиции и укреплять связи с объединениями казаков за рубежом.

Руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов рассказал, что теперь численность Всероссийского казачьего общества составляет около 200 тыс. человек.

Атаман Кубанского казачьего войска Николай Долуда добавил, что в обществе будут править 43 человека. Также указом президента на шесть лет назначат наказного атамана. У него будет 4 заместителя, 3 помощника и 13 отделов, взаимодействуюих с органами власти, СМИ, ветеранскими и религиозными организациями.

Кроме того, президент России Владимир Путин должен утвердить устав организации, который зарегестрирует Минюст РФ. Только после этого Путин утвердит атамана, пишет ТАСС.

Как сообщали Юга.ру, идея об объединении всех реестровых казаков во Всероссийское казачье общество появилась еще в 2011 году, однако тогда проект не реализовали.