Казаки создали Всероссийское войско
В Москве 27 ноября более 500 казаков объединились во Всероссийское казачье общество
Более 500 человек из 11 реестровых войсковых казачьих обществ, казаки Крыма и Севастополя, представители Союза казачьей молодежи и Русской православной церкви на учредительном круге в храме Христа Спасителя создали Всероссийское казачье общество.
Решение об объединении казаки поддержали возгласом «Любо!»
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Руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов рассказал, что теперь численность Всероссийского казачьего общества составляет около 200 тыс. человек.
Новая структура будет обеспечивать исполнение обязательств по несению государственной службы, содействовать повышению роли российского казачества в воспитании подрастающего поколения в духе патриотизма, сохранять культурно-исторические традиции и укреплять связи с объединениями казаков за рубежом.
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Атаман Кубанского казачьего войска Николай Долуда добавил, что в обществе будут править 43 человека. Также указом президента на шесть лет назначат наказного атамана. У него будет 4 заместителя, 3 помощника и 13 отделов, взаимодействуюих с органами власти, СМИ, ветеранскими и религиозными организациями.
Кроме того, президент России Владимир Путин должен утвердить устав организации, который зарегестрирует Минюст РФ. Только после этого Путин утвердит атамана, пишет ТАСС.
Как сообщали Юга.ру, идея об объединении всех реестровых казаков во Всероссийское казачье общество появилась еще в 2011 году, однако тогда проект не реализовали.
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В октябре 2017 года атаман ККВ Николай Долуда предложил создать Всероссийское реестровое казачье войско. Казаки из разных городов поддержали его дружным «Любо!»
Через год атаман прокомментировал сообщения в интернете, критикующие реестровое казачество, и слухах о его назначении главой всероссийской организации.
«Я официально заявляю, что мне никакого предложения возглавить Всероссийское реестровое казачье войско не поступало. Если поступит, то все будут знать об этом. Я не буду прятаться за дверью и сам принимать решение», — подчеркнул Долуда.
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