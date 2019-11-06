Задержанного по делу об убийстве начальника Центра «Э» Ингушетии отпустили. Силовики задерживают всех, кто был недалеко от места ЧП — «Ъ»
Сотрудники правоохранительных органов отпустили мужчину, задержанного по подозрению в причастности к убийству начальника Центра по противодействию экстремизму МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата
52-летнего Алихана Осканова задержали в Москве и проверяли на причастность к убийству.
Отпустили его после допроса. По словам источника «Коммерсанта», к Осканову могут возникнуть только претензии по административной линии — у него проблемы с регистрацией в Москве.
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Источник издания также рассказал, что всего по делу проходит уже полтора десятка человек — все они находились неподалеку от места убийства. Силовики вышли на них по телефонным соединениям и сейчас допрашивают в качестве свидетелей. Некоторым предлагают пройти через полиграф.
Baza пишет, что семья Осканова обратилась в полицию. По словам родственников, его прямо из дома «похитили какие-то люди с масками на лицах».
Начальника Центра «Э» Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата Ахмеда убили в Москве 2 ноября. Момент преступления попал на видео. Киллер выстрелил в мужчин не менее десяти раз, в том числе произвел контрольные выстрелы в головы. После этого он скрылся на черном автомобиле Volkswagen или BMW, его и еще двух человек объявили в розыск. Уголовное дело возбудили по п.п. «а», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство двух и более лиц) и ч. 2 ст. 222 УК РФ (Незаконный оборот оружия).
6 октября стало известно, что по подозрению в убийстве разыскивают 46-летнего уроженца Ингушетии Курейша Картоева. Предположительно, 5 ноября он покинул город на рейсовом автобусе Москва — Хасавюрт. Членов семьи Картоевых уже обвиняли в разных преступлениях, делами занимались в ЦПЭ.
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