Задержанного по делу об убийстве начальника Центра «Э» Ингушетии отпустили. Силовики задерживают всех, кто был недалеко от места ЧП — «Ъ»

Сотрудники правоохранительных органов отпустили мужчину, задержанного по подозрению в причастности к убийству начальника Центра по противодействию экстремизму МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата

Отпустили его после допроса. По словам источника «Коммерсанта» , к Осканову могут возникнуть только претензии по административной линии — у него проблемы с регистрацией в Москве.

Источник издания также рассказал, что всего по делу проходит уже полтора десятка человек — все они находились неподалеку от места убийства. Силовики вышли на них по телефонным соединениям и сейчас допрашивают в качестве свидетелей. Некоторым предлагают пройти через полиграф.

Baza пишет, что семья Осканова обратилась в полицию. По словам родственников, его прямо из дома «похитили какие-то люди с масками на лицах».

Начальника Центра «Э» Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата Ахмеда убили в Москве 2 ноября. Момент преступления попал на видео. Киллер выстрелил в мужчин не менее десяти раз, в том числе произвел контрольные выстрелы в головы. После этого он скрылся на черном автомобиле Volkswagen или BMW, его и еще двух человек объявили в розыск. Уголовное дело возбудили по п.п. «а», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство двух и более лиц) и ч. 2 ст. 222 УК РФ (Незаконный оборот оружия).

6 октября стало известно, что по подозрению в убийстве разыскивают 46-летнего уроженца Ингушетии Курейша Картоева. Предположительно, 5 ноября он покинул город на рейсовом автобусе Москва — Хасавюрт. Членов семьи Картоевых уже обвиняли в разных преступлениях, делами занимались в ЦПЭ.