На Яблоновском мосту снова сбили габаритные ворота
На Яблоновском мосту в ночь на 6 ноября грузовик снес габаритные рамы на въезде со стороны Адыгеи
На видео ЕДДС, опубликованном в соцсетях мэрии Краснодара, видно, как «Газель» на полном ходу въезжает на мост со стороны Яблоновского моста и сносит ограничители.
Этот случай на Яблоновском мосту не первый. Сначала рамы сломали в июле — спустя сутки после первой установки их снесли с обеих сторон. 3 ноября на мосту заново установили габаритные рамы. Помимо этого, за несколько десятков метров перед мостом появились сигнальные предохранители, предназначенные для предупреждения водителей о том, что машина не «впишется» в раму. Через несколько часов после установки предупреждающие конструкции сломали.
«Оказывается, сигнальные предохранители ломали и быстро ремонтировали уже трижды. Перекладины свою работу выполняли — до самих рам транспорт не добирался. А минувшей ночью не успели: "ворота" все-таки снесли», — сообщили 6 ноября в пресс-службе мэрии Краснодара.
Там добавили, что ущерб должен будет возместить водитель «Газели», который проигнорировал предупреждающие знаки.
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