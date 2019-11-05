В Ростове арестовали якобы случайного участника перестрелки фермеров, который сам пришел в полицию

Ростовская область

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Суд Ростова-на-Дону арестовал третьего подозреваемого по делу о перестрелке фермеров — Рашида Ибрагимова

Перестрелка между двумя семьями фермеров — Бациевыми и Дакишвили произошла 22 октября. В ней погибли пять человек. Предположительно, это произошло из-за продолжительного конфликта по поводу раздела земли. На следующий день в области задержали одного из участников перестрелки Василия Дакишвили, а 25 октября сообщили о задержании еще одного подозреваемого Салима Мусаева, уже в Грозном. 28 октября в отделение МВД в Ростовской области пришел еще один участник перестрелки Рашид Ибрагимов, который якобы оказался на месте ЧП случайно

Ибрагимов рассказал, что занимается закупкой зерна и в день перестрелки приехал к брату Василия Дакишвили Георгию по деловым вопросам. Они сели в машину, и Дакишвили якобы предупредил, что они заедут на 10 минут в одно место.

«Там была драка, подлетает машина. из нее вышел молодой человек с бородой. У него был пистолет. Я поворачиваюсь, а водитель с пассажирской стороны стреляет в мою сторону. Рядом со мной стоял человек, Эдгар. Ему прямо в лицо попали», — сказал Ибрагимов в объяснении, записанном накануне его явки с повинной.

По словам Ибрагимова, после этого он положил раненого мужчину в машину и уехал с ним. По пути он встретил машину скорой помощи, которая забрала пострадавшего. 

В октябре задержанных Дакишвили и Мусаева арестовали на два месяца — до 21 декабря. 5 ноября стало известно, что Ленинский районный суд арестовал до того же дня и Ибрагимова.

«Рашид Ибрагимов будет находиться под стражей до 21 декабря. Его подозревают в убийстве», — цитирует 161.ru пресс-службу суда.

Напомним, еще четыре человека — Заури Дакишвили, Гиоргий Дакишвили, Мераби Маргошвили и Рабил Гаджаманов — объявлены в розыск.

Оружие Ростов-на-Дону Суд

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