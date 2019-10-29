Задержан еще один участник перестрелки в Ростовской области, якобы оказавшийся там случайно — Mash
Mash 29 октября сообщил, что в Ростовской области задержан еще один участник перестрелки. Он сообщил, что оказался там случайно
Напомним, 22 октября в хуторе Чернозубовка Орловского района произошла перестрелка между двумя семьями фермеров — Бациевыми и Дакишвили. В ней погибли пять человек. Предположительно, это произошло из-за продолжительного конфликта по поводу раздела земли. На следующий день в области задержали одного из участников перестрелки, а 25 октября сообщили о задержании еще одного подозреваемого, уже в Грозном.
Паблик Mash «Вконтакте» 29 октября сообщил, что накануне, 28 октября, в отделение МВД в Ростовской области пришел «еще один участник перестрелки» Рашид Ибрагимов, после чего его задержали. До этого Mash взял у него интервью.
В нем Ибрагимов сообщил, что занимается закупкой зерна и в день перестрелки приехал к брату задержанного Василия Дакишвили по деловым вопросам:
«Георгией Алексеевич посадил меня в свою машину — „сейчас мы в одно место заедем быстренько, на 10 минут“. Там была драка, подлетает машина. из нее вышел молодой человек с бородой. У него был пистолет. Я поворачиваюсь, а водитель с пассажирской стороны стреляет в мою сторону. Рядом со мной стоял человек, Эдгар. Ему прямо в лицо попали».
По словам Ибрагимова, после этого он положил раненого мужчину в машину и уехал с ним. По пути он встретил машину скорой помощи, которая забрала пострадавшего. Ибрагимов добавил, что переживает за своих детей:
«У меня четверо детей. Я просто хочу внести ясность и снять с себя какие-либо подозрения. Я опасаюсь того, что по их законам, есть какая-то кровная месть. Я только за это переживаю».
В МВД России по Ростовской области порталу Юга.ру отказались комменитровать ситуацию, а в СУ СК России по Ростовской области не смогли оперативно ответить.
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