Задержан еще один участник перестрелки в Ростовской области, якобы оказавшийся там случайно — Mash

Mash 29 октября сообщил, что в Ростовской области задержан еще один участник перестрелки. Он сообщил, что оказался там случайно

Напомним, 22 октября в хуторе Чернозубовка Орловского района произошла перестрелка между двумя семьями фермеров — Бациевыми и Дакишвили. В ней погибли пять человек. Предположительно, это произошло из-за продолжительного конфликта по поводу раздела земли. На следующий день в области задержали одного из участников перестрелки, а 25 октября сообщили о задержании еще одного подозреваемого, уже в Грозном.

Паблик Mash «Вконтакте» 29 октября сообщил, что накануне, 28 октября, в отделение МВД в Ростовской области пришел «еще один участник перестрелки» Рашид Ибрагимов, после чего его задержали. До этого Mash взял у него интервью.

В нем Ибрагимов сообщил, что занимается закупкой зерна и в день перестрелки приехал к брату задержанного Василия Дакишвили по деловым вопросам:

«Георгией Алексеевич посадил меня в свою машину — „сейчас мы в одно место заедем быстренько, на 10 минут“. Там была драка, подлетает машина. из нее вышел молодой человек с бородой. У него был пистолет. Я поворачиваюсь, а водитель с пассажирской стороны стреляет в мою сторону. Рядом со мной стоял человек, Эдгар. Ему прямо в лицо попали».