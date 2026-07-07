В Краснодаре состоится спецпоказ и обсуждение аниме Хаяо Миядзаки «Ведьмина служба доставки»
В Краснодаре зрители увидят мультфильм за четыре дня до официальной премьеры в новом дубляже (6+)
Сеть кинотеатров «Монитор» анонсировала на 12 июля специальный показ культового аниме Хаяо Миядзаки «Ведьмина служба доставки». Ленту в отреставрированной 4К-версии покажут в Краснодаре за четыре дня до официальной премьеры в новом дубляже «Студийной банды».
«Ведьмина служба доставки» — пятый полнометражный фильм Хаяо Миядзаки, выпущенный студией Ghibli в 1989 году. Это экранизация одноименной детской книги Эйко Кадоно, однако режиссер значительно переработал сюжет.
13-летняя ведьма Кики, по древней традиции, должна покинуть родительский дом и провести год в незнакомом городе, чтобы завершить обучение. Вместе с говорящим черным котом Дзи-дзи она прилетает в портовый город Корико.
После сеанса состоится обсуждение ленты с исследователем анимации Владом Балабановым.
Показ состоится 12 июля. Подробности можно уточнить у организаторов.
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