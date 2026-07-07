В Краснодаре состоится спецпоказ и обсуждение аниме Хаяо Миядзаки «Ведьмина служба доставки»

Краснодарский край

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  • Кадр из трейлера к мультфильму «Ведьмина служба доставки» © Скриншот видео с Rutube-канала «Официальное аниме в России»
    Кадр из трейлера к мультфильму «Ведьмина служба доставки» © Скриншот видео с Rutube-канала «Официальное аниме в России»

В Краснодаре зрители увидят мультфильм за четыре дня до официальной премьеры в новом дубляже (6+)

Сеть кинотеатров «Монитор» анонсировала на 12 июля специальный показ культового аниме Хаяо Миядзаки «Ведьмина служба доставки». Ленту в отреставрированной 4К-версии покажут в Краснодаре за четыре дня до официальной премьеры в новом дубляже «Студийной банды».

«Ведьмина служба доставки» — пятый полнометражный фильм Хаяо Миядзаки, выпущенный студией Ghibli в 1989 году. Это экранизация одноименной детской книги Эйко Кадоно, однако режиссер значительно переработал сюжет.

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13-летняя ведьма Кики, по древней традиции, должна покинуть родительский дом и провести год в незнакомом городе, чтобы завершить обучение. Вместе с говорящим черным котом Дзи-дзи она прилетает в портовый город Корико.

После сеанса состоится обсуждение ленты с исследователем анимации Владом Балабановым.

Показ состоится 12 июля. Подробности можно уточнить у организаторов.

Как писали Юга.ру, в кинотеатре Краснодара 12 июля покажут турнир по смешанным боевым искусствам UFC 329. В главном бою встретятся Конор МакГрегор и Макс Холлоуэй.

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В Краснодаре состоится спецпоказ и обсуждение аниме Хаяо Миядзаки «Ведьмина служба доставки»
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