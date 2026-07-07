В Краснодаре состоится спецпоказ и обсуждение аниме Хаяо Миядзаки «Ведьмина служба доставки»

В Краснодаре зрители увидят мультфильм за четыре дня до официальной премьеры в новом дубляже (6+)

Сеть кинотеатров «Монитор» анонсировала на 12 июля специальный показ культового аниме Хаяо Миядзаки «Ведьмина служба доставки». Ленту в отреставрированной 4К-версии покажут в Краснодаре за четыре дня до официальной премьеры в новом дубляже «Студийной банды».

«Ведьмина служба доставки» — пятый полнометражный фильм Хаяо Миядзаки, выпущенный студией Ghibli в 1989 году. Это экранизация одноименной детской книги Эйко Кадоно, однако режиссер значительно переработал сюжет.