Четырех человек объявили в розыск после перестрелки в Ростовской области

Ростовская область

Распечатать

Правоохранительные органы ищут четырех предполагаемых участников перестрелки фермеров с пятью погибшими в хуторе на Дону

Перестрелка между двумя семьями фермеров — Бациевыми и Дакишвили произошла 22 октября. В ней погибли пять человек. Предположительно, это произошло из-за продолжительного конфликта по поводу раздела земли. На следующий день в области задержали одного из участников перестрелки, а 25 октября сообщили о задержании еще одного подозреваемого, уже в Грозном. 28 октября в отделение МВД в Ростовской области пришел еще один участник перестрелки, который якобы оказался на месте ЧП случайно. Паблики сообщили о его задержании, однако в МВД и СКР информацию комментировать отказались.

Читайте также:

По официальным данным, задержаны два участника перестрелки — Василий Дакишвили и Салим Мусаев. Оба они арестованы на два месяца, до 21 декабря. Еще четверо объявлены в розыск.

«По данному делу в розыск объявлены четыре человека», — цитирует «Интерфакс» источник в пресс-службе следственного управления СКР по Ростовской области.

По информации РЕН ТВ, в розыск объявлены Заури Дакишвили, Гиоргий Дакишвили, Мераби Маргошвили и Рабил Гаджаманов.

Руководитель представительства главы Чеченской Республики в Ростовской области Имран Исраилов ранее сообщал, что конфликт произошел между двумя чеченскими семьями на почве судебных и земельных споров.

Оружие Розыск людей Ростов-на-Дону Стрельба Убийство

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: WhatsApp, Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В 2020 году Краснодар закупит 55 новых трамваев
Экс-главу Белореченского района Имгрунта утвердили в должности главы Ялты
«Альянс врачей» выявил в больнице Сочи отсутствие инсулина и аспирина
Четырех человек объявили в розыск после перестрелки в Ростовской области
Начальник санатория на Черноморском побережье Кубани потратил на машины и жилье 280 млн рублей из бюджета
В Краснодаре парень залез в машину через окно и угнал ее

Лента новостей

Комментарии для сайта Cackle

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале