Четырех человек объявили в розыск после перестрелки в Ростовской области

Правоохранительные органы ищут четырех предполагаемых участников перестрелки фермеров с пятью погибшими в хуторе на Дону

Перестрелка между двумя семьями фермеров — Бациевыми и Дакишвили произошла 22 октября. В ней погибли пять человек. Предположительно, это произошло из-за продолжительного конфликта по поводу раздела земли. На следующий день в области задержали одного из участников перестрелки, а 25 октября сообщили о задержании еще одного подозреваемого, уже в Грозном. 28 октября в отделение МВД в Ростовской области пришел еще один участник перестрелки, который якобы оказался на месте ЧП случайно . Паблики сообщили о его задержании, однако в МВД и СКР информацию комментировать отказались.

По официальным данным, задержаны два участника перестрелки — Василий Дакишвили и Салим Мусаев. Оба они арестованы на два месяца, до 21 декабря. Еще четверо объявлены в розыск.

«По данному делу в розыск объявлены четыре человека», — цитирует «Интерфакс» источник в пресс-службе следственного управления СКР по Ростовской области.

По информации РЕН ТВ, в розыск объявлены Заури Дакишвили, Гиоргий Дакишвили, Мераби Маргошвили и Рабил Гаджаманов.

Руководитель представительства главы Чеченской Республики в Ростовской области Имран Исраилов ранее сообщал, что конфликт произошел между двумя чеченскими семьями на почве судебных и земельных споров.