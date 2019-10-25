В Грозном задержали участника перестрелки в Ростовской области

Ростовская область, Чечня

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В полиции 25 октября рассказали о задержании еще одного участника произошедшей в Ростовской области перестрелки, в которой погибли пять человек

В отдел полиции Грозного доставили 45-летнего мужчину, который зарегистрирован в Орловском районе Ростовской области. С 22 октября он находился в федеральном розыске по подозрению в убийстве. Сейчас его допросили и передали в ростовскую полицию, сообщили в ГУ МВД России по Чеченской Республике.

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Напомним, 22 октября на территории животноводческой точки в хуторе Чернозубовка Орловского района произошла перестрелка между двумя семьями фермеров. В результате погибли пять человек, еще двоих доставили в больницу. Несколько человек скрылись с места конфликта, их объявили в розыск по подозрению в совершении преступления по ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство).

На следующий день в Ростовской области удалось задержать одного участника перестрелки. Предположительно, конфликт между семьями чеченских фермеров Бациевых и Дакишвили произошел из-за раздела земли.

Грозный Оружие Полиция Стрельба

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