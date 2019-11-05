В Сочи пенсионерка собирала в лесу грибы и заблудилась

Инцидент произошел вечером 4 ноября в районе горного хребта Алек. Женщина отправила в МЧС данные своей геолокации. Прибыв в указанный квадрат поиска, спасатели при помощи ракетниц обнаружили сочинку в районе села Леселидзе, в 200 метрах от дороги. Сотрудники МЧС помогли женщине выйти из леса и отвезли домой на служебной машине, сообщили в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

На юге России грибники не только теряются в горах, но и попадают в другие неприятные ситуации. Так, в Адлерском районе 28 октября грибник упал со скалы в русло ручья и не смог подняться. 22 октября в районе туапсинского села Дефановка спасатели нашли заблудившихся грибников. 16 октября спасатели вывели из леса потерявшуюся во время сбора грибов женщину, которую искали полмесяца. В июле пенсионер заблудился во время сбора груздей в Мостовском районе.