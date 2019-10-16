На Кубани нашли пятого потерявшегося грибника за полмесяца

Женщина ушла в лес 15 октября. К вечеру она не вернулась, после чего об этом сообщили спасателям. На поиск вышли 10 человек — они нашли пропавшую утром 16 октября. Женщина была в удовлетворительном состоянии, помощь ей не потребовалась.

За последние две недели это пятый случай потери людей в лесу. В Отрадненском, Мостовском районах и Сочи нашли за это время нашли шесть человек. Только одного мужчину обнаружили в течение дня, в других случаях из-за того, что грибники не могли найти дорогу обратно, им приходилось оставаться в лесу на ночь, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе МЧС России по Краснодарскому краю.