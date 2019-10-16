На Кубани нашли пятого потерявшегося грибника за полмесяца
В Мостовском районе 16 октября спасатели нашли потерявшуюся во время сбора грибов женщину
Женщина ушла в лес 15 октября. К вечеру она не вернулась, после чего об этом сообщили спасателям. На поиск вышли 10 человек — они нашли пропавшую утром 16 октября. Женщина была в удовлетворительном состоянии, помощь ей не потребовалась.
За последние две недели это пятый случай потери людей в лесу. В Отрадненском, Мостовском районах и Сочи нашли за это время нашли шесть человек. Только одного мужчину обнаружили в течение дня, в других случаях из-за того, что грибники не могли найти дорогу обратно, им приходилось оставаться в лесу на ночь, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе МЧС России по Краснодарскому краю.
МЧС дало рекомендации о мерах безопасности при походе в лес. Прежде всего стоит обратить внимание на погоду и не отправляться на природу во время дождя. Следует сообщить родственникам и близким о маршруте и времени возвращения. Одеваться в лес лучше ярко и без камуфляжных оттенков, в непромокаемую обувь и одежду. С собой нужно взять компас, заряженный телефон, спички и нож.
Как сообщали Юга.ру, 13 октября в Апшеронском районе спасатели вывели из леса пропавшего 89-летнего мужчину. В Сочи 10 октября мужчина после ссоры с приятелями ушел в лес и застрял на уступе каньона глубиной 80 метров.
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