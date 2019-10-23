В Туапсинском районе спасатели помогли грибникам выбраться из леса

Утром 49-летние муж с женой пошли в лес, чтобы собрать грибы. Они хорошо знали местность, однако не успели вернуться до темноты и заблудились, так как не взяли с собой фонари. Супруги позвонили спасателям и отправили им свои геоданные.

Пять спасателей по координатам выехали к заблудившимся людям. Им порекомендовали оставаться на месте и разжечь костер, чтобы согреться. Около 1:00 грибников нашли. Их вывели из леса и отвезли домой.