В Туапсинском районе спасатели помогли грибникам выбраться из леса

Краснодарский край

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В районе села Дефановка 22 октября спасатели нашли заблудившихся грибников

Утром 49-летние муж с женой пошли в лес, чтобы собрать грибы. Они хорошо знали местность, однако не успели вернуться до темноты и заблудились, так как не взяли с собой фонари. Супруги позвонили спасателям и отправили им свои геоданные.

Пять спасателей по координатам выехали к заблудившимся людям. Им порекомендовали оставаться на месте и разжечь костер, чтобы согреться. Около 1:00 грибников нашли. Их вывели из леса и отвезли домой.

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«В этот день любители "тихой охоты" остались без грибов — целый мешок опят пришлось выбросить, чтобы не нести тяжелый груз», — сообщили в пресс-службе «Кубань-СПАС».

Грибники довольно часто теряются на Кубани. В июле пенсионер заблудился во время сбора груздей в Мостовском районе. В середине октября спасатели нашли потерявшуюся во время сбора грибов женщину.

Кубань-СПАС Туапсинский район

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