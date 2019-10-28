В Сочи грибник упал со скалы в русло ручья

Краснодарский край

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В Адлерском районе 28 октября грибник упал со скалы в русло ручья и не смог подняться

Несчастный случай произошел в районе села Молдовка. 42-летний строитель, приехавший на заработки из Челябинской области, собирал грибы вместе с напарником. Он споткнулся, покатился по склону и упал в русло ручья. Мужчина не смог подняться и жаловался на сильные боли в спине. Другой грибник вызвал спасателей.

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На помощь пострадавшему приехали сотрудники Адлерского отряда «Кубань-СПАС». Они уложили грибника на жесткие носилки и примерно полкилометра несли по горной местности. Затем мужчину передали работникам скорой помощи, сообщили в пресс-службе «Кубань-СПАС».

Ранее под Геленджиком 60-летняя туристка упала и повредила ногу у водопада Чаша любви. Она не могла идти самостоятельно, в результате женщину из труднодоступной местности вывезли спасатели.

Кубань-СПАС пешие походы Происшествия Сочи

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