В Сочи грибник упал со скалы в русло ручья
В Адлерском районе 28 октября грибник упал со скалы в русло ручья и не смог подняться
Несчастный случай произошел в районе села Молдовка. 42-летний строитель, приехавший на заработки из Челябинской области, собирал грибы вместе с напарником. Он споткнулся, покатился по склону и упал в русло ручья. Мужчина не смог подняться и жаловался на сильные боли в спине. Другой грибник вызвал спасателей.
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На помощь пострадавшему приехали сотрудники Адлерского отряда «Кубань-СПАС». Они уложили грибника на жесткие носилки и примерно полкилометра несли по горной местности. Затем мужчину передали работникам скорой помощи, сообщили в пресс-службе «Кубань-СПАС».
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