В Сочи грибник упал со скалы в русло ручья

В Адлерском районе 28 октября грибник упал со скалы в русло ручья и не смог подняться

Несчастный случай произошел в районе села Молдовка. 42-летний строитель, приехавший на заработки из Челябинской области, собирал грибы вместе с напарником. Он споткнулся, покатился по склону и упал в русло ручья. Мужчина не смог подняться и жаловался на сильные боли в спине. Другой грибник вызвал спасателей.