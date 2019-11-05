«ЮгСтройИнвест» открыл продажи квартир в 29-м литере «Губернского»

В офисе компании «ЮгСтройИнвест» запустили продажи квартир в очередном литере микрорайона «Губернский». Застройщик работает с эскроу-счетами, которые призваны гарантировать безопасность средств будущих жильцов.

«Это уже четвертый дом нашей компании в Краснодаре, купить квартиру в котором можно с использованием эскроу-счетов. Мы предлагаем и выгодную беспроцентную рассрочку. В 29-м литере будет всего 474 квартиры, и с выбором стоит поторопиться: самые лучшие цены всегда на старте», — отметила начальник отдела продаж ГК «ЮгСтройИнвест» Елена Богачева.

В распоряжении будущих жильцов 29 литера — современный безопасный и оснащенный детский парк во дворе дома, школа на 1550 учащихся, два детских сада на 280 и 300 мест, остановка общественного транспорта и просторные аллеи в шаговой доступности. Все квартиры сдаются с предчистовой отделкой.