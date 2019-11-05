«ЮгСтройИнвест» открыл продажи квартир в 29-м литере «Губернского»
4 ноября «ЮгСтройИнвест» объявил о старте продаж квартир в новом, 29 литере микрорайона «Губернский»
В офисе компании «ЮгСтройИнвест» запустили продажи квартир в очередном литере микрорайона «Губернский». Застройщик работает с эскроу-счетами, которые призваны гарантировать безопасность средств будущих жильцов.
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«Это уже четвертый дом нашей компании в Краснодаре, купить квартиру в котором можно с использованием эскроу-счетов. Мы предлагаем и выгодную беспроцентную рассрочку. В 29-м литере будет всего 474 квартиры, и с выбором стоит поторопиться: самые лучшие цены всегда на старте», — отметила начальник отдела продаж ГК «ЮгСтройИнвест» Елена Богачева.
В распоряжении будущих жильцов 29 литера — современный безопасный и оснащенный детский парк во дворе дома, школа на 1550 учащихся, два детских сада на 280 и 300 мест, остановка общественного транспорта и просторные аллеи в шаговой доступности. Все квартиры сдаются с предчистовой отделкой.
Как сообщали Юга.ру, ранее ГК «ЮгСтройИнвест» запустил продажи по счетам эскроу в другом доме «Губернского». При использовании эскроу-счетов все средства с них передаются в пользу одной из сторон сделки только при выполнении обязательств перед другой стороной.
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