В Краснодаре «ЮгСтройИнвест» запустил продажи в 26-м литере «Губернского»

В Краснодаре это третий дом от «ЮгСтройИнвест», где дольщики смогут приобрести квартиру с использованием счетов эскроу, сообщили в пресс-службе компании.

Рядом с новым 24-этажным домом есть современная школа на 1550 мест, два детских сада на 280 и 300 мест с ясельными группами, остановка общественного транспорта и просторная зеленая аллея.

«Кроме использования счетов эскроу, покупателям доступна беспроцентная рассрочка от застройщика. В 26-м литере всего 207 квартир. Так что для выбора планировки лучше поторопиться, ведь самая выгодная цена — на старте», — заметила Елена Богачёва, начальник отдела продаж «ЮгСтройИнвест» в Краснодаре.