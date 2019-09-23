В Краснодаре «ЮгСтройИнвест» запустил продажи в 26-м литере «Губернского»

Партнерский Краснодарский край

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Компания «ЮгСтройИнвест» объявила о старте продаж в 26-м литере краснодарского микрорайона «Губернский»

В Краснодаре это третий дом от «ЮгСтройИнвест», где дольщики смогут приобрести квартиру с использованием счетов эскроу, сообщили в пресс-службе компании.

Рядом с новым 24-этажным домом есть современная школа на 1550 мест, два детских сада на 280 и 300 мест с ясельными группами, остановка общественного транспорта и просторная зеленая аллея.

«Кроме использования счетов эскроу, покупателям доступна беспроцентная рассрочка от застройщика. В 26-м литере всего 207 квартир. Так что для выбора планировки лучше поторопиться, ведь самая выгодная цена — на старте», — заметила Елена Богачёва, начальник отдела продаж «ЮгСтройИнвест» в Краснодаре.

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За 16 лет работы «ЮгСтройИнвест» возвел более 3,4 млн кв. м. жилья и 15 социальных объектов. Как сообщали Юга.ру, в марте 2019-го группу компаний «ЮгСтройИнвест» удостоили Национального знака качества.

ГК «ЮгСтройИнвест» Кредитование Строительство

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