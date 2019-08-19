Два новых дома сдали в краснодарском микрорайоне «Губернский»

Более 500 кубанских семей получили ключи от квартир раньше запланированного срока. Двойной праздник прошел 17 августа в микрорайоне «Губернский». Застройщик, группа компаний «ЮгСтройИнвест», торжественно отметил окончание строительства и сдачу 19 и 21 литеров. Для новоселов организовали яркий праздник — с веселыми конкурсами и угощением.

«Губернский» — один из самых молодых микрорайонов Краснодара. Рядом с новостройками расположены два детских сада, работает школа — самая большая в городе. В шаговой доступности находится аллея «Сердце Губернского» общей площадью 1,5 га. Также здесь расположена остановка общественного транспорта с аллеей и арт-объектом.

«Мы сделали все, чтобы новоселам было уютно в их новых квартирах, а в шаговой доступности у них было все необходимое для комфортной жизни. Так, расположение 19 и 21 литеров можно назвать идеальным — рядом школа, садик, аллея, все в шаговой доступности. Новоселам хочу пожелать семейного тепла и уюта, чтобы в новых квартирах жизнь была в удовольствие», — поздравил жильцов заместитель генерального директора ГК «ЮгСтройИнвест» Андрей Анашкин.

Для комфорта жильцов в «Губернском» также предусмотрены благоустроенные дворы, где установлены детские и спортивные площадки. На территории микрорайона обустроены аллеи и скверы для прогулок. Зеленые зоны «Губернского» занимают порядка 3 га. Кроме того, здесь имеется площадка для выгула собак — первая в Прикубанском округе Краснодара.