В краснодарском микрорайоне «Губернский» высадили сакуры и открыли площадку для выгула собак
Жители краснодарского микрорайона «Губернский» 13 апреля присоединились к всекубанскому субботнику
Группа компаний «ЮгСтройИнвест» организовала праздник с танцами, музыкой и угощениями. Жители приняли участие в челлендже «Краснодар — 10 тысяч деревьев». На Семейной аллее они высадили фамильные деревья — вишни и сакуры. В этот день в микрорайонах «Губернский» и «Панорама» посадили 100 деревьев. Всего ЮСИ за свою деятельность высадил более 300 деревьев, сообщили в пресс-службе компании.
Рядом с аллеей открыли площадку для выгула и дрессировки собак. По этому поводу в «Губернском» устроили праздник с шоу дрессированных собак, конкурсами и подарками. Каждой собаке, которую привели на праздник, подарили косточку.
«Мероприятия прошли очень душевно. Группа компаний "ЮгСтройИнвест" по традиции провела их с жителями своих микрорайонов. Приятно, что в "Губернском" живут активные и неравнодушные люди, которые любят свой микрорайон и хотят сделать его еще более красивым и чистым. Думаю, они по достоинству оценят и наш подарок — современную площадку для выгула и дрессировки собак. Теперь у собачников будет место, где можно общаться, обмениваться опытом и заниматься обучением своих питомцев», — сказал замгенерального директора ГК «ЮгСтройИнвест» Андрей Анашкин.
В своих микрорайонах ЮСИ вместе с жилыми домами возводит необходимую инфраструктуру. В «Губернском» есть детские и спортивные площадки, прогулочные аллеи, зона барбекю, роллердром, крытый тренажерный зал и воркаут-площадки. Там есть школа и детский сад, завершается строительство еще одного детского сада-яслей на 300 мест.
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