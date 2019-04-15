В краснодарском микрорайоне «Губернский» высадили сакуры и открыли площадку для выгула собак

Жители краснодарского микрорайона «Губернский» 13 апреля присоединились к всекубанскому субботнику

Группа компаний «ЮгСтройИнвест» организовала праздник с танцами, музыкой и угощениями. Жители приняли участие в челлендже «Краснодар — 10 тысяч деревьев». На Семейной аллее они высадили фамильные деревья — вишни и сакуры. В этот день в микрорайонах «Губернский» и «Панорама» посадили 100 деревьев. Всего ЮСИ за свою деятельность высадил более 300 деревьев, сообщили в пресс-службе компании.

Рядом с аллеей открыли площадку для выгула и дрессировки собак. По этому поводу в «Губернском» устроили праздник с шоу дрессированных собак, конкурсами и подарками. Каждой собаке, которую привели на праздник, подарили косточку.

«Мероприятия прошли очень душевно. Группа компаний "ЮгСтройИнвест" по традиции провела их с жителями своих микрорайонов. Приятно, что в "Губернском" живут активные и неравнодушные люди, которые любят свой микрорайон и хотят сделать его еще более красивым и чистым. Думаю, они по достоинству оценят и наш подарок — современную площадку для выгула и дрессировки собак. Теперь у собачников будет место, где можно общаться, обмениваться опытом и заниматься обучением своих питомцев», — сказал замгенерального директора ГК «ЮгСтройИнвест» Андрей Анашкин.