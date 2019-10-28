На «Курорте Красная Поляна» появилась новая роспись Покраса Лампаса. Каллиграфия объединяет людей со всего мира

Краснодарский край

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На «Курорте Красная Поляна» на высоте 960 метров появилась большая каллиграфическая роспись Покраса Лампаса

Арт-объект занял пространство 960 кв. метров на главной площади. Следуя ее архитектуре, роспись представляет собой кольцевую композицию из нескольких кругов с текстом на русском и английском языках. В едином переводе зашифровано сообщение: «Мы создаем новую визуальную культуру». Остальной текст каждый может попытаться прочесть самостоятельно — и увидеть в сплетении форм букв отсылки к мировым культурам и письменностям. Это зашифрованное сообщение внешнему миру от одного из самых ярких представителей современного искусства объединяется с новой концепцией развития курорта и поддерживает бренд в стремлении к современной коммуникации со своими гостями.

В сентябре на премии «GQ Человек года» генеральный директор «Курорта Красная Поляна» Андрей Круковский и директор по стратегическому развитию Ольга Филипенкова вручили Покрасу Лампасу награду «Особый Почерк». Они отметили культурные достижения художника-каллиграфутуриста и заявили о намерении создать в горах совместный проект.

Покрас Лампас прославился в 2015 году, создав на крыше бывшей фабрики «Красный Октябрь» в Москве самую большую в мире каллиграфию площадью 1625 кв. метров, которую видно из космоса. Также среди работ Лампаса роспись площади перед стадионом «РЖД Арена» в Москве, пешеходного тоннеля, соединяющего торговый центр «Атриум» и Курский вокзал, римского Дворца итальянской цивилизации, площади Первой Пятилетки в Екатеринбурге, внутренней стены отеля Wynwood в Санкт-Петербурге.

Как писали Юга.ру, 24 сентября руководство курорта «Горки Город» объявило о смене названия и концепции. Кластер продолжит работу под названием «Курорт Красная Поляна» и в концепции «горный курорт развлечений».

Искусство Красная Поляна Курорты и туризм Сочи Художники

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