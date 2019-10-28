На «Курорте Красная Поляна» появилась новая роспись Покраса Лампаса. Каллиграфия объединяет людей со всего мира

Арт-объект занял пространство 960 кв. метров на главной площади. Следуя ее архитектуре, роспись представляет собой кольцевую композицию из нескольких кругов с текстом на русском и английском языках. В едином переводе зашифровано сообщение: «Мы создаем новую визуальную культуру». Остальной текст каждый может попытаться прочесть самостоятельно — и увидеть в сплетении форм букв отсылки к мировым культурам и письменностям. Это зашифрованное сообщение внешнему миру от одного из самых ярких представителей современного искусства объединяется с новой концепцией развития курорта и поддерживает бренд в стремлении к современной коммуникации со своими гостями.

В сентябре на премии «GQ Человек года» генеральный директор «Курорта Красная Поляна» Андрей Круковский и директор по стратегическому развитию Ольга Филипенкова вручили Покрасу Лампасу награду «Особый Почерк». Они отметили культурные достижения художника-каллиграфутуриста и заявили о намерении создать в горах совместный проект.