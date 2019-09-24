Курорт «Горки Город» сменил название и концепцию

Курорт продолжит работу под названием «Красная поляна» и в концепции «горный курорт развлечений».

«Мы переросли олимпийский курорт "Горки Город" и готовы развиваться дальше, уже под новым брендом, с новой концепцией — горного курорта развлечений. Красная Поляна — любимое и знакомое место отдыха для многих», — прокомментировал генеральный директор НАО «Красная поляна» Андрей Круковский.

НАО «Красная поляна» управляет всесезонным курортом с 2008 года. Сейчас в управлении компании находится девять отелей общим номерным фондом 1436 номеров, 1398 апартаментов, 30 км горнолыжных трасс, 13 подъемников и самый большой торгово-развлекательный центр в горах. Руководство курорта отмечает, что после Олимпиады-2014 он претерпел значительные изменения — открылась игорная зона, выросло количество развлекательных заведений, пришли сильные международные отельные бренды, вырос поток иностранных туристов.

«Курорт "Красная Поляна" объединит под одним брендом все то, что развивалось долгие годы как отдельные направления и станет горным курортом развлечений, который предлагает разнообразные варианты для отдыха круглый год: отели, SPA-комплексы, казино, рестораны, экомаршруты летом и самую большую зону вечернего катания зимой, а также фрирайд, высокогорный парк аттракционов с самым длинным зиплайном в России, сноупарки и отличные горнолыжные трассы для новичков и опытных лыжников и сноубордистов и многое другое», — отметили в пресс-службе курорта.

Также у «Красной Поляны» будет новая концепция зонирования. Уровень «Поляна 540» будет предусматривать демократичный, динамичный и шумный отдых, а уровень «Поляна 960» — тихий, спокойный и премиальный.

На пресс-конференции, посвященной изменениям, Андрей Круковский также рассказал, что новая стратегия развития курорта предполагает расширение линейки услуг и повышение их качества до международного уровня. В частности, планируется открыть новые отели, расширить спектр медицинских услуг, увеличить число спортивных и развлекательных объектов. Транспортная доступность курорта при этом улучшится, в том числе благодаря появлению новых авиарейсов в Сочи.

По словам гендиректора, объем инвестиций в обновление курорта составит порядка 5 млрд рублей в течение пяти лет, из которых 0,5 миллиарда будет инвестировано уже в этом году. Он добавил, что решение об изменении концепции было принято при участии госкорпорации «ВЭБ.РФ» — основного кредитора курорта, передает РИА «Новости».