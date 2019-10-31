В центре Сочи машина сбила подростка

ДТП произошло в 8:30 в Центральном районе Сочи на улице Парковой, 15. По предварительным данным, 33-летний водитель автомобиля Renault Logan сбил 16-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть дороги по пешеходному переходу.

В результате столкновения девочка получила травмы, ее доставили в больницу, рассказали в отделе по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи.

Юга.ру писали о других ДТП на курорте, где детей сбивали на пешеходном переходе. Например, 23 октября в Сочи 84-летний местный житель на легковушке сбил ребенка. В августе произошло два подобных случая. В Центральном районе Сочи 21 августа восьмилетний мальчик на переходе попал под колеса машины, а в Адлерском районе 20 августа мопедист сбил девятилетнего мальчика и скрылся.