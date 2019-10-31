Глава Ейского района досрочно ушел в отставку

Краснодарский край

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Глава Ейского района Юрий Келембет 31 октября досрочно сложил полномочия

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На сессии Совета Ейского района парламентарии единогласно приняли заявление об отставке по собственному желанию. После этого вице-губернатор Краснодарского края Андрей Алексеенко представил исполняющего обязанности главы муниципального образования. Им стал заместитель руководителя Ейского района Виктор Ляхов, сообщили в пресс-службе района. До этого он возглавлял Краснодарское высшее военное авиационное училище и работал в министерстве ГО и ЧС Краснодарского края.

Юрий Келембет возглавил муниципалитет в декабре 2015 года. Ранее он работал заместителем главы Ейска, потом — замомглавы района. В 2011 году Келембет ушел в налоговые органы.

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Ранее Юга.ру рассказывали, что в 2017 году депутатом Ейского района стал оппозиционер Александр Коровайный. В 2019 году на выборах депутатов Ейского горсовета победили девять независимых кандидатов, а от «Единой России» тогда прошли четыре представителя.

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