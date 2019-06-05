Ейску грозит отключение горячей воды из-за долга МУП «Ейские тепловые сети» за газ
ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» собирается ограничить поставку газа МУП «Ейские тепловые сети», которое задолжало более 200 млн рублей
Порталу Юга.ру стало известно, что «Газпром межрегионгаз Краснодар» может ограничить подачу газа МУП «Ейские тепловые сети». В распоряжении редакции есть документ, согласно которому предприятие обязано погасить задолженность до 10:00 6 июня. В случае уклонения газовая компания прекратит поставку топлива.
В онлайн-картотеке арбитражных дел журналист портала Юга.ру нашел документы с суммой долга «Ейских тепловых сетей» к «Газпрому». Так, в марте 2019 года Арбитражный суд Краснодарского края принял иск от «Газпром межрегионгаз Краснодар» на 109 млн 282 тыс. рублей.
Заседание назначили на 8 апреля, однако в назначенный день его перенесли на 4 июня.
В пресс-службе администрации Ейска 5 июня порталу Юга.ру не смогли прокомментировать ситуацию, так как у них «пока нет никаких точных данных».
В ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» порталу Юга.ру сообщили, что перед началом отопительного периода 2018–2019 года топливная компания «в очередной раз пошла навстречу руководству Ейского района и приняла гарантийные обязательства по погашению задолженности МУП "Ейские тепловые сети"». Представленные гарантии исполнены не были, долг предприятия вырос и к 1 июня достиг 210,38 млн рублей.
«В сравнении с аналогичным периодом прошлого года произошел прирост более 100 млн рублей, что свидетельствует о невыполнении теплоснабжающим предприятием обязательств по оплате поставленного газа», — констатировали в пресс-службе «Газпром межрегионгаз Краснодар».
В связи с этим газовая компания 16 и 30 мая официально уведомила «Ейские тепловые сети» и руководство администрации района о том, что с 6 июня ограничит поставку газа.
«Под ограничением понимается уменьшение объема поставок до полного отключения. В данном случае — отключение потребителя», — уточнили в «Газпроме».
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