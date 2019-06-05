Ейску грозит отключение горячей воды из-за долга МУП «Ейские тепловые сети» за газ

Порталу Юга.ру стало известно, что «Газпром межрегионгаз Краснодар» может ограничить подачу газа МУП «Ейские тепловые сети». В распоряжении редакции есть документ, согласно которому предприятие обязано погасить задолженность до 10:00 6 июня. В случае уклонения газовая компания прекратит поставку топлива.

В онлайн-картотеке арбитражных дел журналист портала Юга.ру нашел документы с суммой долга «Ейских тепловых сетей» к «Газпрому». Так, в марте 2019 года Арбитражный суд Краснодарского края принял иск от «Газпром межрегионгаз Краснодар» на 109 млн 282 тыс. рублей.

Заседание назначили на 8 апреля, однако в назначенный день его перенесли на 4 июня.