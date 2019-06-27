Краснодарскому псевдохирургу Алене Верди продлили арест

Краснодарский край

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В Краснодаре 26 июня суд продлил арест пластическому хирургу без образования Алене Верди

Об этом порталу Юга.ру рассказали в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю. Там уточнили, что Верди будет находиться под стражей до 31 июля.

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Как сообщали Юга.ру, в начале апреля против Верди и 31-летнего генерального директора краснодарской частной клиники возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (Оказание медицинской услуги, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя). По данным следствия, в 2017 году пластический хирург провела операцию по коррекции живота, в результате операции которой у пациентки образовалась фибролипома с участками асептического некроза.

Верди задержали 5 апреля, когда она пыталась уехать из Краснодарского края. Ее арестовали на два месяца. Также следователи установили, что женщина не получала медицинское образование в области хирургии, нейрохирургии и пластической хирургии.

Медицина Следственный комитет Суд
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