Мэру Туапсе продлили арест за незаконную сдачу земли в аренду

По версии следствия, в мае 2019 года к Звереву обратился предприниматель и попросил дать участок земли в аренду на 49 лет. Мэр не провел торги, как это следует делать в таких случаях, и выдал землю по сниженной цене. Ущерб муниципалитету составил выше 23 млн рублей. Чтобы избежать возможных последствий, Зверев поручил своим подчиненным задним числом зарегистрировать постановление, отменяющее решение о выделении земли.

Главу Туапсе задержали 7 августа. На него завели дело по ч. 2 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления) и ч. 1 и 2 ст. 292 УК РФ (Служебный подлог, повлекший нарушение прав и законных интересов граждан или организаций, либо охраняемых законом интересов общества или государства).

Следствие просило о продлении ареста Зверева до 30 октября. Туапсинский городской суд 3 октября удовлетворил ходатайство. Чиновник находится под стражей в Армавирском следственном изоляторе № 2, сообщил «Интерфакс-юг».

Напомним, Владимир Зверев стал мэром Туапсе в феврале 2018 года. До этого он уже был главой города с 2008 по 2009 год, но покинул пост по собственному желанию.

На сайте администрации Туапсе Зверев по-прежнему значится главой города. В приемной администрации порталу Юга.ру сказали, что сейчас исполняет обязанности руководителя Туапсе Максим Кривопалов, который ранее занимал пост заместителя мэра по вопросам ЖКХ, архитектуре, имущественным и земельным отношениям.