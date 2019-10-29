В Сочи в районе горы Ачишхо заблудился мужчина с беременной женой

Мужчина позвонил дежурному Южного регионального поисково-спасательного отряда вечером 28 октября. Он уточнил, что его жена находится на пятом месяце беременности. Вместе они шли в лесу по навигатору, но тропа привела к крутому склону. Молодые супруги поняли, что сами спуститься не смогут, поэтому обратились за помощью к спасателям. Туристы отправили спасателям данные своей геолокации, так как у них садился телефон.

Спасатели обнаружили пару и, используя альпснаряжение, спустились по сложному горному склону к туристам. При помощи спасательной косынки и другого оборудования сотрудники МЧС эвакуировали мужа и жену из труднодоступного места и проводили до поселка, сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Как сообщали Юга.ру, туристы довольно часто теряются в горах Сочи. 13 октября в Сочи 180 человек искали двух заблудившихся в лесу женщин. В июле в горах заблудились пятеро туристов и женщина с тремя детьми. Семье помогли выбраться из леса спасатели.