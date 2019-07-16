В горах Сочи заблудились пятеро туристов
В Сочи 15 июля спасатели вывели с горы Ачишхо пятерых заблудившихся туристов
Вечером 14 июля в МЧС позвонил мужчина и сообщил, что он с группой из четырех человек находится на скальных сбросах массива Ачишхо. Спуститься самостоятельно туристы не смогли.
Спасатели отправились в предполагаемый квадрат поиска со стороны горы Зеленой, при этом поддерживая телефонную связь с группой. Однако из-за наступления темноты и сложности рельефа операцию приостановили до рассвета.
Утром 15 июля туристов нашли на скалах в районе Ачипсинских водопадов. Спасатели вывели их на тропу и сопроводили до поселка. Медицинская помощь никому не потребовалась, сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.
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