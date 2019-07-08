Женщина с тремя детьми заблудились в горах Сочи
В горах Красной Поляны вечером 7 июля спасатели помогли женщине с тремя детьми выбраться из леса
В 20:15 в МЧС обратился мужчина, который сообщил, что его жена с тремя детьми 5, 8 и 17 лет потерялись в лесу. Они вышли из села Медовеевка, направились по технологической дороге вдоль газопровода в Красную Поляну и до сих пор не вернулись.
Спасатели выехали в горы на автомобиле повышенной проходимости. Они нашли женщину с детьми недалеко от Медовеевки и привезли в Красную Поляну, рассказали в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.
Медицинская помощь никому из спасенных не потребовалась.
Как сообщали Юга.ру, в Сочи 4 июля спасатели помогли туристам из Нижневартовска, которые ночью застряли в лесу в районе реки Агуры.
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