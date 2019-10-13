В Сочи 180 человек искали двух заблудившихся в лесу женщин
В Лазаревском районе Сочи 3 октября нашли двух женщин, которые ушли за грибами и заблудились
Женщины ушли в лес в районе села Марьино 11 октября в 10:00 и перестали выходить на связь. Их знакомый позвонил в МЧС на следующий день в 7:00 и попросил помощи в поисках.
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Всего заблудившихся искали 180 человек на 18 машинах. Среди них были сотрудники администрации, спасатели, полицейские, лесники, казаки, волонтеры, представители конно-кинологического центра.
Потерявшихся нашли в 9:55 13 октября. Их состояние здоровья удовлетворительное, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Юга.ру писали о других случаях, которые происходили с туристами в горах в Сочи. Так, в августе в Сочи туристка из Ростова упала на тропе к водопаду Пасть Дракона и повредила руку. В сентябре пенсионерка из Серпухова травмировала ногу на тропе у Белых скал. А 10 октября спасатели помогли 34-летнему туристу, который застрял в каньоне и не мог выбраться.
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