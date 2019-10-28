Сотрудник ДПС из Новороссийска получил 5 лет колонии и штраф в миллион рублей за взятки

В Новороссийске суд в октябре вынес приговор сотруднику ДПС, который брал взятки у водителей

Сотрудник отдельной роты ДПС ГИБДД УМВД России по Новороссийску работал на посту на федеральной трассе М4 «Дон». В пресс-службе УФСБ России по Краснодарскому краю сообщили, что он неоднократно получал деньги от нарушивших ПДД водителей, чтобы не заводить на них административные дела. То, что полицейский берет взятки, обнаружили оперативные сотрудники ФСБ.

Приморский районный суд признал мужчину виновным по ч. 3 ст. 290 (Получение взятки должностным лицом) и ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (Получение взятки, дача взятки лично или через посредника в размере, не превышающем 10 тыс. рублей). Его приговорили к пяти годам исправительной колонии общего режима и штрафу в 1 млн рублей, сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого суда.