Сотрудник ДПС из Новороссийска получил 5 лет колонии и штраф в миллион рублей за взятки
В Новороссийске суд в октябре вынес приговор сотруднику ДПС, который брал взятки у водителей
Сотрудник отдельной роты ДПС ГИБДД УМВД России по Новороссийску работал на посту на федеральной трассе М4 «Дон». В пресс-службе УФСБ России по Краснодарскому краю сообщили, что он неоднократно получал деньги от нарушивших ПДД водителей, чтобы не заводить на них административные дела. То, что полицейский берет взятки, обнаружили оперативные сотрудники ФСБ.
Приморский районный суд признал мужчину виновным по ч. 3 ст. 290 (Получение взятки должностным лицом) и ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (Получение взятки, дача взятки лично или через посредника в размере, не превышающем 10 тыс. рублей). Его приговорили к пяти годам исправительной колонии общего режима и штрафу в 1 млн рублей, сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого суда.
Напомним еще о случаях, когда сотрудники ГИБДД требовали взятки. В январе двух сотрудников ДПС задержали за вымогательство денег у краснодарца, который сбежал с места ДТП. А в Тахтамукайском районе Адыгеи инспектор ДПC в феврале попался на взятке, которую он потребовал от водителя. Он вымогал у мужчины деньги за нарушение, которое тот не совершал. В сентябре двух краснодарских сотрудников ДПС уличили в получении взятки в 100 тыс. рублей.
Читайте также
Статьи ПартнерскийБургеролог, криптоброкер и пикап‑советчик
Какой станет работа будущего, а кем можно устроиться уже сегодня?
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.