«Вы меня ударили в глаз». Судья из Ставрополя устроил конфликт на дороге с инспектором ДПС

В Ставрополе следственный комитет в марте начал проверку в связи с конфликтом между судьей и инспектором ДПС

На канале Youtube «ЧП Ставрополь» 15 марта опубликовали видео, на котором запечатлен конфликт между судьей и автоинспектором. Полицейские остановили автомобиль BMW из-за тонировки стекол. Мужчина, который сидел в этой машине, ругается с инспекторами и громко жалуется, что его ударили в глаз дверью. Он представляется судьей Октябрьского районного суда Ставрополя и грозит, что вызовет прокурора. При этом он отмечает, что не пьян и не был за рулем машины. Сначала мужчина кричит, что его ударил в глаз дверью один инспектор, затем он указывает на другого. В ответ автоинспектор отрицает то, что он или его коллеги ударили мужчину: «Вашу сказку я услышал».

В Октябрьском районном суде «Интерфаксу» рассказали, что в конфликте участвовал судья Александр Коробейников. Он обратился в комиссию по этике Совета судей края и попросил провести служебную проверку, которая покажет, были ли в его действиях нарушения.

В пресс-службе СУ СК России по Ставропольскому краю 19 марта сообщили, что проверку начали еще до появления ролика в интернете. По их данным, конфликт произошел 7 марта.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Во время проверки дадут оценку действиям всех участников инцидента.