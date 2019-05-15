В Адыгее инспектор ДПС потребовал от водителя деньги за нарушение, которое тот не совершал

Адыгея

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В Тахтамукайском районе Адыгеи инспектор ДПC в феврале попался на взятке, которую он потребовал от водителя

В пресс-службе МВД по Адыгее порталу Юга.ру 15 мая рассказали, что инспектор ДПС во время службы ввел в заблуждение водителя, сказав, что тотнарушил правила безопасности дорожного движения. За увод от наказания госавтоинспектор получил 2 тыс. рублей от водителя.

Преступление выявили сотрудники службы собственной безопасности МВД по Республике Адыгея. Тахтамукайский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по факту мошенничества, совершенного лицом с использованием своего служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

Решается вопрос об увольнении сотрудника из органов внутренних дел, добавили в пресс-службе МВД по Адыгее.

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