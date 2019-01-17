Двух сотрудников ДПС задержали за вымогательство взятки у краснодарца

Адыгея, Краснодарский край

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Сотрудники службы собственной безопасности МВД по Адыгее и республиканского управления ФСБ задержали двух инспекторов ГИБДД

Автоинспекторы Адыгейского межмуниципального отдела МВД вымогали взятку в 20 тыс. рублей у сбежавшего с места аварии краснодарца за то, чтобы не привлекать его к административной ответственности.

«В результате проведенных оперативных мероприятий сотрудники полиции были задержаны при получении денег», — сообщили в пресс-службе МВД по Адыгее.

Полиция назначила служебную проверку.

Тахтамукайский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Адыгее завел на сотрудников ГИБДД уголовное дело по п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ (Получение взятки группой лиц по предварительному сговору или организованной группой).

«Если вина будет доказана, сотрудников ГИБДД уволят из органов внутренних дел по дискредитирующим обстоятельствам, а их непосредственных руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности», — заключили в МВД по Адыгее.

Взятка ГИБДД Полиция
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