Двух краснодарских сотрудников ДПС уличили в получении взятки в 100 тыс. рублей

Краснодарский край

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В Краснодаре в сентябре возбудили уголовное дело против двух сотрудников ДПС, которые получили взятку в 100 тыс. рублей

Утром 8 июня на улице Российской столкнулись два автомобиля. Один из участников аварии, нарушивший ПДД, не имел прав. Чтобы избежать наказания и возмещения полного ущерба, 27-летний нарушитель обратился к своему знакомому. Тот помог внести в страховой полис водителя ложные данные о допуске к управлению машиной.

Об этом узнали два инспектора ДПС, дежурившие в день ДТП в том же округе. Они пообещали знакомому водителя помочь избежать административной ответственности. За это они попросили 100 тыс. рублей. Мужчина согласился и перечислил деньги на банковскую карту одному из полицейских.

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Против двух сотрудников патрульной службы возбудили уголовное дело по п.«а» ч.5 ст.290 УК РФ (Получении взятки за незаконные действия группой лиц по предварительному сговору), сообщили 24 сентября в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому кра.

В полиции провели служебную проверку. После нее одного сотрудника полиции уволили, а второго отстранили от должности. Их руководителей привлекли к ответственности. Следователи устанавливают обстоятельства преступления и причастность к делу других людей, добавили в пресс-службе краевого ГУ МВД России.

Напомним еще о случаях, когда сотрудники ДПС требовали взятки. В январе двух сотрудников ДПС задержали за вымогательство денег у краснодарца, который сбежаол с места ДТП. А в Тахтамукайском районе Адыгеи инспектор ДПC в феврале попался на взятке, которую он потребовал от водителя. Причем он вымогал деньги у мужчины за нарушение, которое тот не совершал.

Взятка Полиция Следственный комитет

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