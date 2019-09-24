Двух краснодарских сотрудников ДПС уличили в получении взятки в 100 тыс. рублей
В Краснодаре в сентябре возбудили уголовное дело против двух сотрудников ДПС, которые получили взятку в 100 тыс. рублей
Утром 8 июня на улице Российской столкнулись два автомобиля. Один из участников аварии, нарушивший ПДД, не имел прав. Чтобы избежать наказания и возмещения полного ущерба, 27-летний нарушитель обратился к своему знакомому. Тот помог внести в страховой полис водителя ложные данные о допуске к управлению машиной.
Об этом узнали два инспектора ДПС, дежурившие в день ДТП в том же округе. Они пообещали знакомому водителя помочь избежать административной ответственности. За это они попросили 100 тыс. рублей. Мужчина согласился и перечислил деньги на банковскую карту одному из полицейских.
Против двух сотрудников патрульной службы возбудили уголовное дело по п.«а» ч.5 ст.290 УК РФ (Получении взятки за незаконные действия группой лиц по предварительному сговору), сообщили 24 сентября в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому кра.
В полиции провели служебную проверку. После нее одного сотрудника полиции уволили, а второго отстранили от должности. Их руководителей привлекли к ответственности. Следователи устанавливают обстоятельства преступления и причастность к делу других людей, добавили в пресс-службе краевого ГУ МВД России.
Напомним еще о случаях, когда сотрудники ДПС требовали взятки. В январе двух сотрудников ДПС задержали за вымогательство денег у краснодарца, который сбежаол с места ДТП. А в Тахтамукайском районе Адыгеи инспектор ДПC в феврале попался на взятке, которую он потребовал от водителя. Причем он вымогал деньги у мужчины за нарушение, которое тот не совершал.
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