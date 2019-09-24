Двух краснодарских сотрудников ДПС уличили в получении взятки в 100 тыс. рублей

В Краснодаре в сентябре возбудили уголовное дело против двух сотрудников ДПС, которые получили взятку в 100 тыс. рублей

Утром 8 июня на улице Российской столкнулись два автомобиля. Один из участников аварии, нарушивший ПДД, не имел прав. Чтобы избежать наказания и возмещения полного ущерба, 27-летний нарушитель обратился к своему знакомому. Тот помог внести в страховой полис водителя ложные данные о допуске к управлению машиной.

Об этом узнали два инспектора ДПС, дежурившие в день ДТП в том же округе. Они пообещали знакомому водителя помочь избежать административной ответственности. За это они попросили 100 тыс. рублей. Мужчина согласился и перечислил деньги на банковскую карту одному из полицейских.