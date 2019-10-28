Двух судей на Кубани досрочно лишили полномочий

Краснодарский край

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Судью Славянского городского суда Сергея Завгороднего и судью Советского районного суда Краснодара Дмитрия Цыкалова в октябре досрочно лишили полномочий

Такое решение 25 октября приняла квалификационная коллегия судей Краснодарского края. 

Как развивалась ситуация с Сергеем Завгородним. Ранее заместитель управляющего Краснодарским отделением ПАО «Сбербанк России» пожаловался на Завгороднего. Он заявил, что во время рассмотрения гражданских дел судья грубо нарушил нормы процессуального права. Нарушения были в правилах подведомственности и подсудности рассмотрения спора, порядке подготовки дел к судебному разбирательству и проведении судебной экспертизы, а также нормах материального права.

Президиум Краснодарского краевого суда 15 мая этого года удовлетворил кассационные жалобы ПАО «Сбербанк России». Кроме того, ряд определений и решений, вынесенных Славянским городским судом в ноябре 2018-го и январе-феврале 2019 года, отменили. Гражданские дела передали для рассмотрения по подсудности в Первомайский и Советский районные суды Краснодара.

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В пресс-службе Краснодарского краевого суда сообщили, что эти нарушения «свидетельствуют о пренебрежительном отношении Завгороднего к соблюдению закона и норм судейской этики, нарушают права граждан, не дают оснований рассчитывать на добросовестное выполнение им обязанностей судьи в будущем».

Завгороднего привлекли к дисциплинарной ответственности. Его лишили полномочий и пятого квалификационного класса.

Как развивалась ситуация с Дмитрием Цыкаловым. Судью Цыкалова лишили полномочий и пятого квалификационного класса за причастность к принятию непроцессуальных судебных решений или судебных актов, в том числе за незаконное денежное вознаграждение.

«Проведенный анализ истребованных в результате проверки гражданских дел и материалов свидетельствует о систематическом халатном отношении к исполнению своих должностных обязанностей со стороны судьи Цыкалова. Следствием такого отношения явилась волокита при рассмотрении гражданских и административных материалов, создание препятствий сторонам в доступе к правосудию», — пояснили в пресс-службе краевого суда.

Напомним, что в феврале отправили в отставку судью Краснодарского гарнизонного военного суда Арсена Крикорова, который сбил 18-летнюю спортсменку Викторию Звереву. В конце того же месяца судью из Сочи лишили статуса за узаконивание самостроев. А в апреле судью районного суда Анапы лишили полномочий за решение по земле в прибрежной зоне Большого Утриша.

Краснодар Славянский район Суд

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