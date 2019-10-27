«Краснодар» и «Оренбург» разошлись вничью

Краснодарский край

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Футбольный клуб «Краснодар» 27 октября на домашнем поле сыграл вничью с «Оренбургом»

Матч 14-го тура Российской премьер-лиги состоялся на стадионе «Краснодар».

Счет открыли гости на 32-й минуте. Гол забил Джордже Деспотович. На 43-й минуте Мануэл Фернандеш реализовал ответный гол. Игра завершилась со счетом 1:1.

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«Краснодар» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, «Оренбург» — 12-е. 

Следующий матч «горожане» проведут дома 3 ноября. Они примут «Ростов» в рамках 15-го тура РПЛ. 

Напомним, что 20 октября в 13-м туре «Краснодар» сыграл вничью с московским «Динамо». А 24 октября «быки» обыграли «Трабзонспор» и набрали первые очки в Лиге Европы.

РПЛ ФК «Краснодар» ФК «Оренбург» Футбол

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