«Краснодар» и «Оренбург» разошлись вничью

Напомним, что 20 октября в 13-м туре «Краснодар» сыграл вничью с московским «Динамо». А 24 октября «быки» обыграли «Трабзонспор» и набрали первые очки в Лиге Европы.

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