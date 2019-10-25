Исход матчей ФК «Краснодар» будет влиять на сюжет нового спектакля Одного театра
В краснодарском Одном театре 2 и 3 ноября пройдут премьерные показы спектакля «Квазифутбол»
Сюжет экспериментальной постановки будет меняться в зависимости от того, как накануне сыграла команда ФК «Краснодар».
«Футбол сейчас значимая часть человеческой цивилизации, и в спектакле мы пытаемся разобраться в этом на основе разных материалов, включая документальные, например, интервью. Пьесы нет. Будет монтаж текстов, в том числе статистических, но структура каждый раз разная. Это будет квинтет для четырех исполнителей и арбитра, никакой иммерсивности и партиципаторности в этом спектакле не предполагается», — рассказал журналу «ТЕАТР.» режиссер спектакля Дмитрий Волкострелов.
Роли в постановке исполнят Татьяна Башкова, Дарья Женихова, Юлия Платонова, Елизар Хавцев, Михаил Хмыз. Возрастное ограничение — 16+. Билеты уже есть в продаже, их стоимость от 550 до 2200 рублей.
Как писали Юга.ру, краснодарский Один театр в конце сентября объявил о переезде. Теперь он находится по адресу: ул. Коммунаров, 268, литер В, БЦ «Кавказ».
Расписание спектаклей Одного театра, а также стоимость билетов смотрите на Афише Юга.ру.
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