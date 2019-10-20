«Краснодар» сыграл вничью с «Динамо»

ФК «Краснодар» вечером 20 октября встретился с московским «Динамо» в 13-м туре РПЛ

Игра в рамках Российской премьер-лиги прошла в Москве на стадионе «ВТБ-Арена» и завершилась со счетом 1:1.

Первый гол встречи в ворота краснодарцев на 3-й минуте отправил защитник «Динамо» Григорий Морозов. Ответный мяч на 35-й минуте забил капитан «быков» Александр Мартынович.

В следующий раз черно-зеленые в гостях сыграют с турецким «Трабзонспором» 24 октября в 22:00 в матче группового этапа Лиги Европы. Уже 27 октября «Краснодар» дома примет «Оренбург».