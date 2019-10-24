«Краснодар» обыграл «Трабзонспор» и набрал первые очки в Лиге Европы
Футболисты «Краснодара» 24 октября обыграли в гостях турецкий «Трабзонспор в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы
Встреча, прошедшая на стадионе «Шенол Гюнеш» в Трабзоне, завершилась со счетом 0:2. Первый мяч в ворота хозяев отправил на 49-й минуте нападающий «быков» Маркус Берг. В компенсированное время преимущество гостей удвоил полузащитник Тонни де Вильена.
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До этой победы «Краснодар» проиграл в Лиге Европы пять матчей подряд. Победа позволила российскому клубу набрать первые очки в турнире.
Как писали Юга.ру, в противостоянии «Краснодара» и «Трабзонспора» букмекеры отдавали предпочтение хозяевам поля.
Ответная встреча состоится в Краснодаре 7 ноября.
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