«Краснодар» обыграл «Трабзонспор» и набрал первые очки в Лиге Европы

До этой победы «Краснодар» проиграл в Лиге Европы пять матчей подряд. Победа позволила российскому клубу набрать первые очки в турнире.

Встреча, прошедшая на стадионе «Шенол Гюнеш» в Трабзоне, завершилась со счетом 0:2. Первый мяч в ворота хозяев отправил на 49-й минуте нападающий «быков» Маркус Берг. В компенсированное время преимущество гостей удвоил полузащитник Тонни де Вильена.

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