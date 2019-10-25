Полиция Чечни начала проверку в отношении племянника Кадырова, который пытал людей шокером
В МВД по Чечне проводят проверку после выхода на местном телеканале сюжета о бывшем мэре Грозного Исламе Кадырове
Замначальника уголовного розыска городского управления МВД Саламбек Мутиев сообщил, что после проверки будет принято процессуальное решение, передает РИА «Новости».
ИА «Чечня Сегодня» сообщает, что пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов подтвердил что Ислама Кадырова уволили из-за использования недопустимых методов.
«Он очень много сделал на этом посту по многим вопросам. Но когда стало известно, что для достижения даже каких-то благих целей Ислам использовал неприемлемые методы, Рамзан Кадыров отстранил чиновника», — сказал Каримов.
Председатель Общественной палаты ЧР Исмаил Денильханов рассказал изданию, что чеченская общественность шокирована и возмущена поведением экс-мэра. При этом, по его словам, жалоб от жителей республики на действия Ислама Кадырова не поступало.
Как писали Юга.ру, 24 октября в эфире ЧГТРК «Грозный» вышел репортаж с кадрами, якобы снятыми личными операторами чиновника. На них Ислам Кадыров запугивает и пытает местных жителей электрошокером, чтобы добиться признаний.
В сюжете действия Кадырова назвали превышением полномочий и противозаконными методами. Там говорится, что эти материалы журналисты направили в прокуратуру.
Ранее «Новая газета» писала, что Ислама Кадырова уволили за то, что он якобы попался на связях с врагами Кадыровых — братьями Ямадаевыми, а также был уличен в употреблении наркотиков и коррупции. Его, по информации «Новой», лишили охраны, сняли с должности, избили, отобрали имущество, заставили работать дворником, а затем сделали охранником на въезде в Центарой — родовое село Кадыровых.
Ислам Кадыров приходится троюродным племянником Рамзану Кадырову. В мае 2012 года он занял пост министра имущественных и земельных отношений Чечни, являясь при этом заместителем председателя правительства республики. Через полгода он стал мэром Грозного. В июле 2015 года его назначили руководителем администрации главы и правительства республики. В январе 2017-го «Новая газета» опубликовала расследование, в котором сообщила, что Ислам Кадыров был связан с врагами Рамзана Кадырова — братьями Ямадаевыми, готовившими покушение на главу Чечни. После разоблачения покушения племянник Кадырова появился в телеэфире с перебинтованными руками.
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