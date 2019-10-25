Полиция Чечни начала проверку в отношении племянника Кадырова, который пытал людей шокером

В МВД по Чечне проводят проверку после выхода на местном телеканале сюжета о бывшем мэре Грозного Исламе Кадырове

Замначальника уголовного розыска городского управления МВД Саламбек Мутиев сообщил, что после проверки будет принято процессуальное решение, передает РИА «Новости».

ИА «Чечня Сегодня» сообщает, что пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов подтвердил что Ислама Кадырова уволили из-за использования недопустимых методов.

«Он очень много сделал на этом посту по многим вопросам. Но когда стало известно, что для достижения даже каких-то благих целей Ислам использовал неприемлемые методы, Рамзан Кадыров отстранил чиновника», — сказал Каримов.

Председатель Общественной палаты ЧР Исмаил Денильханов рассказал изданию, что чеченская общественность шокирована и возмущена поведением экс-мэра. При этом, по его словам, жалоб от жителей республики на действия Ислама Кадырова не поступало.

Как писали Юга.ру, 24 октября в эфире ЧГТРК «Грозный» вышел репортаж с кадрами, якобы снятыми личными операторами чиновника. На них Ислам Кадыров запугивает и пытает местных жителей электрошокером, чтобы добиться признаний.

В сюжете действия Кадырова назвали превышением полномочий и противозаконными методами. Там говорится, что эти материалы журналисты направили в прокуратуру.