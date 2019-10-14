«Новая газета»: В Чечне задерживают и пытают чиновников, нелояльных Кадырову

По информации «Новой газеты», в Чечне несколько месяцев идут репрессии против высокопоставленных чиновников и силовиков, заподозренных в нелояльности главе республики Рамзану Кадырову

Издание со ссылкой на «разные многочисленные источники» пишет, что в местах незаконного лишения свободы, в подвалах «секретных тюрем», содержатся от нескольких дней до недель и даже месяцев не только высокопоставленные чеченские чиновники, но и их родственники, охранники и ближайшее окружение. У них якобы под пытками получают информацию о нелегальных бизнесах, описывают и отбирают практически все имущество. Тех, кого выпускают, обязывают заплатить в Фонд им. Ахмата Кадырова многомиллионные пожертвования. Среди задержанных, по информации журналистов, ушедший в отставку в начале августа с поста мэра Аргуна Ибрагим Темирбаев, проработавший на этом посту 15 лет («Новая» отмечает давние, начавшиеся во времена борьбы за кресло руководителя Чечни, неприязненные отношения между Темирбаевым и Кадыровым. Освободившееся кресло мэра Аргуна занял 28-летний родственник главы Чечни Хасмагомед Кадыров — ранее он возглавлял полицию Грозного), министр МЧС ЧР и экс-охранник Ахмата Кадырова Руслан Яхъев, бывший министр лесного хозяйства Дикмагомед Мулаев, бывший вице-премьер по социальному блоку, односельчанин и друг Кадырова-старшего Халид Вайханов, свояк Рамзана Кадырова — начальник ГИБДД МВД по ЧР Шамхан Денилханов. Также в числе задержанных перечислен первый замминистра МВД по Чечне Апти Алаудинов, который ранее уже опроверг свое задержание, посоветовав авторам слухов прятаться.

Основанием для преследования чиновников, по данным «Новой», стала прослушка их телефонов. В частности, Темирбаева якобы прослушивали после отставки, и в разговорах он критиковал местную власть, а также заявлял, что «флаги не меняет», «хранит верность России, а не этим бородачам», «служит России, а не этим придуркам» и т. п. [Имеется в виду, что Темирбаев не вставал на сторону боевиков во время чеченских кампаний в отличие от многих нынешних чеченских чиновников, в том числе самого Кадырова— прим.] Каким образом прослушка телефонных переговоров Темирбаева попала к Кадырову, журналисты понять не могут. Отмечается, что сейчас никто из окружения Кадырова не имеет «ходов» в региональное управление ФСБ, которое теоретически могло вести прослушку. «Сразу после того, как прослушка попала к Кадырову (он показывал ее большому количеству людей), Темирбаев, его родственники, охрана — все были задержаны, пошли увольнения его ставленников, в принадлежащих Темирбаеву объектах недвижимости прошли обыски, было найдено большое количество оружия», — пишет «Новая газета». При этом отмечается, что обыски не были санкционированы, оружие изымали по всем правилам УПК РФ — «на тот случай , если с Темирбаевым невозможно будет разобраться никаким иным способом, кроме как возбуждением против него уголовного дела».

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