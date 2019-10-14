«Новая газета»: В Чечне задерживают и пытают чиновников, нелояльных Кадырову

Чечня

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По информации «Новой газеты», в Чечне несколько месяцев идут репрессии против высокопоставленных чиновников и силовиков, заподозренных в нелояльности главе республики Рамзану Кадырову

Издание со ссылкой на «разные многочисленные источники» пишет, что в местах незаконного лишения свободы, в подвалах «секретных тюрем», содержатся от нескольких дней до недель и даже месяцев не только высокопоставленные чеченские чиновники, но и их родственники, охранники и ближайшее окружение. У них якобы под пытками получают информацию о нелегальных бизнесах, описывают и отбирают практически все имущество. Тех, кого выпускают, обязывают заплатить в Фонд им. Ахмата Кадырова многомиллионные пожертвования.

Среди задержанных, по информации журналистов, ушедший в отставку в начале августа с поста мэра Аргуна Ибрагим Темирбаев, проработавший на этом посту 15 лет («Новая» отмечает давние, начавшиеся во времена борьбы за кресло руководителя Чечни, неприязненные отношения между Темирбаевым и Кадыровым. Освободившееся кресло мэра Аргуна занял 28-летний родственник главы Чечни Хасмагомед Кадыров — ранее он возглавлял полицию Грозного), министр МЧС ЧР и экс-охранник Ахмата Кадырова Руслан Яхъев, бывший министр лесного хозяйства Дикмагомед Мулаев, бывший вице-премьер по социальному блоку, односельчанин и друг Кадырова-старшего Халид Вайханов, свояк Рамзана Кадырова — начальник ГИБДД МВД по ЧР Шамхан Денилханов. Также в числе задержанных перечислен первый замминистра МВД по Чечне Апти Алаудинов, который ранее уже опроверг свое задержание, посоветовав авторам слухов прятаться.

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Основанием для преследования чиновников, по данным «Новой», стала прослушка их телефонов. В частности, Темирбаева якобы прослушивали после отставки, и в разговорах он критиковал местную власть, а также заявлял, что «флаги не меняет», «хранит верность России, а не этим бородачам», «служит России, а не этим придуркам» и т. п. [Имеется в виду, что Темирбаев не вставал на сторону боевиков во время чеченских кампаний в отличие от многих нынешних чеченских чиновников, в том числе самого Кадырова— прим.]

Каким образом прослушка телефонных переговоров Темирбаева попала к Кадырову, журналисты понять не могут. Отмечается, что сейчас никто из окружения Кадырова не имеет «ходов» в региональное управление ФСБ, которое теоретически могло вести прослушку.

«Сразу после того, как прослушка попала к Кадырову (он показывал ее большому количеству людей), Темирбаев, его родственники, охрана — все были задержаны, пошли увольнения его ставленников, в принадлежащих Темирбаеву объектах недвижимости прошли обыски, было найдено большое количество оружия», — пишет «Новая газета».

При этом отмечается, что обыски не были санкционированы, оружие изымали по всем правилам УПК РФ — «на тот случай , если с Темирбаевым невозможно будет разобраться никаким иным способом, кроме как возбуждением против него уголовного дела».

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Кроме того, издание называет других чиновников, которые задерживались чеченскими силовиками в разные годы:

  • депутаты республиканского парламента Идрис Гаибов и Шамиль Магомаев (Гаибов — амнистированный боевик, до работы в парламенте был префектом Октябрьского района Грозного; Магомаев — бывший сотрудник службы безопасности Ахмата Кадырова, ранее возглавлял Аргунский РОВД, Веденский и Шелковской районы. Оба якобы в 2000-х поддерживали политического оппонента Кадырова-старшего Алу Алханова). Магомаев, по данным «Новой», был повторно задержан после Темирбаева, а Гаибов успел скрыться, но задержали его родственников;

  • друг детства, выходец из родового села Кадыровых Центарой — Хасан Асуханов, занимавший должность начальника отдела по борьбе с наркотиками республиканского МВД. Он якобы связался с женщиной, которая относится к касте «неприкасаемых» — «Новая» сравнивает этих женщин с наложницами гарема. За это, по данным издания, его поместили в подвалы СОБРа «Терек» и несколько месяцев каждый день пытали; 

  • племянник главы Чечни Ислам Кадыров, занимавший должность зампредседателя правительства республики, который якобы попался на связях с врагами Кадыровых — братьями Ямадаевыми, а также был уличен в употреблении наркотиков и коррупции. Его, по информации «Новой», лишили охраны, сняли с должности, избили, отобрали имущество, заставили работать дворником, а затем сделали охранником на въезде в Центарой.

Пресс-секретарь Рамзана Кадырова Альви Каримов отказался комментировать материал «Новой». А министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Джамбулат Умаров заявил URA.RU следующее: «Никакие фейки "Новой газеты" мы комментировать не намерены, про них никто даже не слышал у нас».

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