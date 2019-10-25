В сети появился сюжет, в котором племянник Рамзана Кадырова и бывший мэр Грозного пытает местных жителей электрошокером

ГТРК «Грозный» сообщила, что бывший мэр Грозного Ислам Кадыров запугивал и пытал местных жителей электрошокером, чтобы добиться признаний

Что известно о карьере племянника Рамзана Кадырова, коротко. Ислам Кадыров, троюродный племянник главы республики Чечни Рамзана Кадырова, стал мэром Грозного в конце 2012 года. В июле 2015 года его назначили руководителем администрации главы и правительства республики. В январе 2017-го «Новая газета» опубликовала расследование, в котором сообщила, что Ислам Кадыров был связан с врагами Рамзана Кадырова — братьями Ямадаевыми, готовившими покушение на главу Чечни. После разоблачения покушения племянник Кадырова появился в телеэфире с перебинтованными руками, сообщали «Кавказ.Реалии». В апреле того же года появилась информация, что Ислам Кадыров ушел со своего поста и начал работать в правоохранительных органах. Что содержится в сюжете, появившемся в инстаграме. 24 октября 2019 года ГТРК «Грозный» опубликовал в инстаграме сюжет, в котором рассказал об истинных, по мнению властей, причинах увольнения экс-мэра Грозного. Как сообщили в сюжете, в распоряжении редакции оказалось восьмичасовое видео, снятое личными операторами чиновника. На кадрах в кабинете перед Кадыровым стоят люди, которых подозревают в мошенничестве с участками государственной земли. В процессе разговора с ними глава Грозного кричит, активно размахивает руками, а затем достает электрошокер и применяет его против молчащих собеседников.

В сюжете добавили, что журналисты телеканала увидели в этом превышение должностных полномочий и в связи с этим обратились в прокуратуру. Однако голос за кадром уточняет, что у мэра Грозного не было других доступных способов заставить преступников признаться: «Женщины упорно не признаются в совершении преступления. Не остается никакого другого способа, кроме как запугать преступниц, чтобы вернуть потерпевшим деньги». После этого в эфире уточнили, что женщины-мошенницы «получили урок на всю жизнь». Корреспондент также сказал, что Ислам Кадыров применял насилие и против должников. Их он шантажировал, пугал и «угрожал подкинуть что-либо запрещенное».