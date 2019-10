В сети появился сюжет, в котором племянник Рамзана Кадырова и бывший мэр Грозного пытает местных жителей электрошокером

View this post on Instagram

Почему бывший мэр Грозного Ислам Кадыров был снят с должности Главой Чеченской Республики? ⠀ О методах работы бывшего градоначальника стало известно из видеоматериалов, обнаруженных нашей телерадиокомпанией. Успешная деятельность мэра порой достигалась неприемлемыми способами. ⠀ В специальном репортаже мы продемонстрируем ранее не опубликованные съемки допросов мошенников, цинично обманувших жителей Грозного на миллионные суммы. ⠀ #Чечня #ЧГТРК #Грозный #спецреп #эксклюзив