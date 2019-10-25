В сети появился сюжет, в котором племянник Рамзана Кадырова и бывший мэр Грозного пытает местных жителей электрошокером
ГТРК «Грозный» сообщила, что бывший мэр Грозного Ислам Кадыров запугивал и пытал местных жителей электрошокером, чтобы добиться признаний
Что известно о карьере племянника Рамзана Кадырова, коротко. Ислам Кадыров, троюродный племянник главы республики Чечни Рамзана Кадырова, стал мэром Грозного в конце 2012 года. В июле 2015 года его назначили руководителем администрации главы и правительства республики. В январе 2017-го «Новая газета» опубликовала расследование, в котором сообщила, что Ислам Кадыров был связан с врагами Рамзана Кадырова — братьями Ямадаевыми, готовившими покушение на главу Чечни. После разоблачения покушения племянник Кадырова появился в телеэфире с перебинтованными руками, сообщали «Кавказ.Реалии». В апреле того же года появилась информация, что Ислам Кадыров ушел со своего поста и начал работать в правоохранительных органах.
Что содержится в сюжете, появившемся в инстаграме. 24 октября 2019 года ГТРК «Грозный» опубликовал в инстаграме сюжет, в котором рассказал об истинных, по мнению властей, причинах увольнения экс-мэра Грозного. Как сообщили в сюжете, в распоряжении редакции оказалось восьмичасовое видео, снятое личными операторами чиновника. На кадрах в кабинете перед Кадыровым стоят люди, которых подозревают в мошенничестве с участками государственной земли. В процессе разговора с ними глава Грозного кричит, активно размахивает руками, а затем достает электрошокер и применяет его против молчащих собеседников.
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Почему бывший мэр Грозного Ислам Кадыров был снят с должности Главой Чеченской Республики? ⠀ О методах работы бывшего градоначальника стало известно из видеоматериалов, обнаруженных нашей телерадиокомпанией. Успешная деятельность мэра порой достигалась неприемлемыми способами. ⠀ В специальном репортаже мы продемонстрируем ранее не опубликованные съемки допросов мошенников, цинично обманувших жителей Грозного на миллионные суммы. ⠀ #Чечня #ЧГТРК #Грозный #спецреп #эксклюзив
В сюжете добавили, что журналисты телеканала увидели в этом превышение должностных полномочий и в связи с этим обратились в прокуратуру. Однако голос за кадром уточняет, что у мэра Грозного не было других доступных способов заставить преступников признаться:
«Женщины упорно не признаются в совершении преступления. Не остается никакого другого способа, кроме как запугать преступниц, чтобы вернуть потерпевшим деньги». После этого в эфире уточнили, что женщины-мошенницы «получили урок на всю жизнь».
Корреспондент также сказал, что Ислам Кадыров применял насилие и против должников. Их он шантажировал, пугал и «угрожал подкинуть что-либо запрещенное».
В сюжете подытожили, что именно поэтому в 2017 году Рамзан Кадыров снял с должности своего племянника, после чего тот «больше нигде не работал». В свою очередь «Кавказ.Реалии» по поводу этого сюжета отметили, что журналисты телеканала недоговорили, поскольку после ухода с поста мэра Кадыров еще полгода работал вице-премьером республики.
Пресс-секретарь Чеченской республики Альви Каримов объяснил поведение Ислама Кадырова травмами, которые он получил в ДТП. После этого он назвал ложью слухи о том, что племянник Кадырова снова работал на госслужбе после поста мэра. Он добавил, что ко лжи относится и информация о том, что его уволили, потому что «он хотел отравить там... и так далее» [вероятно, имеется в виду покушение на главу Чечни — Юга.ру].
Ранее, 14 октября, Юга.ру писали о новом расследовании «Новой газеты». По данным издания, в Чечне пытают чиновников, нелояльных Рамзану Кадырову. В тексте также фигурировало имя Ислама Кадырова.
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