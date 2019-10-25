Водитель на легковушке врезался в забор и столб на улице Северной в Краснодаре
В Краснодаре на улице Северной 25 октября произошло ДТП, в котором пострадал 27-летний водитель легковушки
Авария случилась на пересечении с улицей Брюсова в 9:23. Водитель автомобиля Volkswagen ехал по улице Северной от Тургенева. Он не выдержал боковой интервал и наехал на железный забор и столб, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе УМВД России по Краснодару.
В результате ДТП пострадал водитель. Его доставили в больницу. Предварительный диагноз — закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга. Полиция назначила административное расследование. Установлено, что водитель был трезв.
Юга.ру ранее писали о случаях, когда машины врезались в дома или заборы. Так, в станице Каневской утром 5 июля 2018 года вахтовый автобус после столкновения с легковушкой врезался сначала в угол частного дома, а затем въехал в соседний двор. Спустя несколько месяцев в Анапе микроавтобус врезался в жилой дом. Тогда пострадали три человека. В Майкопе 22 сентября 35-летняя местная жительница не справилась с управлением автомобилем и влетела в угловой дом. А в центре Краснодара 16 октября после столкновения двух машин одна из них врезалась в забор.
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