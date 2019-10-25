Водитель на легковушке врезался в забор и столб на улице Северной в Краснодаре

В Краснодаре на улице Северной 25 октября произошло ДТП, в котором пострадал 27-летний водитель легковушки

Авария случилась на пересечении с улицей Брюсова в 9:23. Водитель автомобиля Volkswagen ехал по улице Северной от Тургенева. Он не выдержал боковой интервал и наехал на железный забор и столб, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

В результате ДТП пострадал водитель. Его доставили в больницу. Предварительный диагноз — закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга. Полиция назначила административное расследование. Установлено, что водитель был трезв.