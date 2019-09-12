Чеченское МВД и государственное ТВ сообщили о задержании колдуньи

В Чечне задержали женщину, которая оказывала магические услуги. Задержание проводило МВД вместе с духовенством, а государственный телеканал посвятил этому 15-минутный сюжет

Секинат Ибрагимова, по данным полиции, прибыла в Надтеречный район Чечни из осетинского Моздока. Она планировала оказать услуги магического характера для чеченских семей, у нее был целый список заказов. Вместе с женщиной задержали и вызвали на «профилактическую беседу» одну из ее клиенток. Куда именно, в эфире ЧГТРК «Грозный» не сообщается.

«В регионе, где ислам является основой мировоззрения, прекрасно знают: колдовство — это истина. Впрочем, даже среди нас находятся люди, выбирающие дорогу, которая ведет прямиком в ад», — говорит в своем сюжете корреспондент государственной телерадиокомпании.

У женщины изъяли несколько десятков фотографий клиентов, замки, карты и другие вещи, которые журналист назвал «инвентарем для шайтанов из числа людей». Исламский богослов и врач Адам Эльжуркаев (так его представили в сюжете) в присутствии полицейских долго отчитывал Ибрагимову на камеру в кабинете с портретами Путина и Кадырова. По словам корреспондента, Эльжуркаев много лет занимается выведением колдунов на чистую воду. В феврале прошлого года его с днем рождения поздравлял лично глава республики: исламский врач служит еще и имамом мечети «Сердце Чечни».

Сообщается, что Секинат Ибрагимова, называющая себя белым магом, занималась обрядами около шести лет, а ее услуги стоили от пятисот рублей.

Рейды против колдунов, отметили в эфире ЧГТРК, проводятся в республике по инициативе Рамзана Кадырова. «Работа системная. Поймать хотя бы одного с поличным совсем непросто: никто не афиширует свои услуги, все делается тайком, скрытно. Уже из этого факта становится понятно, что это чертовщина», — сокрушается корреспондент.