Трое парней погибли при падении машины с моста в Адыгее
В Адыгее 23 октября машина упала с моста, погибли три человека
Читайте также:
Авария произошла около 2:20 на трассе Краснодар — Верхнебаканский, между поселками Яблоновский и Энем. Полиция установила, что 23-летний житель Яблоновского за рулем иномарки не справился с управлением и выехал с дороги, после чего автомобиль упал с моста.
В результате ДТП двое 24-летних пассажиров погибли на месте. Ими оказались жители поселка Яблоновского и Теучежского района. Водителя госпитализировали, однако из-за полученных травм он умер у больнице.
Следственное подразделение отдела МВД России по Тахтамукайскому району проводит проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Адыгее.
Напомним, 21 октября в Курганинском районе молодой водитель автомобиля BMW M5 Competition не справился с управлением и съехал в поле, где машина перевернулась и загорелась. Парень погиб на месте, его пассажира госпитализировали. Накануне в Красноармейском районе произошло ДТП с тремя пострадавшими.
Читайте также
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.