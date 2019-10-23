Трое парней погибли при падении машины с моста в Адыгее

В Адыгее 23 октября машина упала с моста, погибли три человека

Авария произошла около 2:20 на трассе Краснодар — Верхнебаканский, между поселками Яблоновский и Энем. Полиция установила, что 23-летний житель Яблоновского за рулем иномарки не справился с управлением и выехал с дороги, после чего автомобиль упал с моста.

В результате ДТП двое 24-летних пассажиров погибли на месте. Ими оказались жители поселка Яблоновского и Теучежского района. Водителя госпитализировали, однако из-за полученных травм он умер у больнице.

Следственное подразделение отдела МВД России по Тахтамукайскому району проводит проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Адыгее.